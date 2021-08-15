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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 284 bin 947 testte 19 bin 949 vaka tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 364 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ağustos 2021 Pazar 09:46
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 949 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 284 bin 947 testte 19 bin 949 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 364 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 70,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 52,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 43 milyon 877 bin 460, 2'nci dozda 32 milyon 691 bin 994 ve 3'üncü dozda 6 milyon 556 bin 728 olmak üzere toplam 83 milyon 126 bin 182 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsCovid19VakaHasta
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