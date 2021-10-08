Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 115 testte 30 bin 201 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 427 bin 81, 2'nci dozda 46 milyon 30 bin 897 ve 3'üncü dozda 10 milyon 714 bin 829 olmak üzere toplam 112 milyon 37 bin 763 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bayburt, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mardin, Muş, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa oldu.

'TABLO, CİDDİ İHMALLERİMİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.

'MERSİN MAVİ, HAKKARİ SARI OLDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranlarında Mersin'in yüzde 75, Hakkari'nin yüzde 65'lik oranın üzerine çıktığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Mersin'de yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım. Hakkari'nin yeni hedefi mavi. İkinci doz aşı oranı bugün yüzde 65'in üzerine çıktı. Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid- 19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz."