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Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı 10 milyonu geçti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:32
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Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 10 milyonu geçti

ANKARA - Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 12.30 itibarıyla 7 milyon 579 bin 970'i ilk doz, 2 milyon 451 bin 921'i ise ikinci doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 31 bin 891'e ulaştı. İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 592 bin 157, Ankara'da 823 bin 936, İzmir'de ise 670 bin 550 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: MİLLETİMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı Sayısı 10 Milyonu GeçtiKoronavirüs
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