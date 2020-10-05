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Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Sağlık Bakını Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:49
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Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKamu SpotuTedbirMaskeMesafeTemizlik
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