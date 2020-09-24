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Koronavirüste bin 767 yeni vaka tespit edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 112 bin 102 koronavirüs testinden bin 767'sinin pozitif çıktığını, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 711'e yükseldiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:12
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Koronavirüste bin 767 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün 112 bin 102 test yapıldı. Bunlardan 1767'si pozitif çıkarken, 72 kişi hayatını kaybetti, bin 27 kişi iyileşerek taburcu edildi. Tabloda toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, toplam hasta sayısı 308 bin 069, toplam vefat sayısı 7 bin 711, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1561, toplam iyileşen hasta sayısı ise 270 bin 723 olarak yer aldı.

Bakan Koca, Twitter'daki mesajında, "Ağır hasta sayımız bugün 1561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım" ifadelerini kullandı.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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