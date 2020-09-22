Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1093
ALTIN
468.095
DOLAR
7.6241
STERLİN
9.8443
EURO
8.9628
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Son Dakika
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı
Son Dakika
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e...
Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır
Son Dakika
Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır
Oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı
Son Dakika
Oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı

Koronavirüste endişelendiren tablo!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz gençlerin yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25'e çıktığını açıkladı. Gündüz, "Yoğun bakımlarda yaşlıların bıraktığı alanı gençler dolduruyor" dedi. Aşı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Gündüz, "Umuyorum ki 2021 yılının içerisinde toplum aşıyla birlikte bağışıklık kazanacak" diye konuştu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2020 Salı 13:58
0 Okunma
Koronavirüste endişelendiren tablo!

ADANA - Sonbahar mevsimiyle birlikte koronavirüs vaka sayısı ve ağır seyreden hastalar giderek artıyor. 1 Haziran tarihinden bu yana kurallara adapte olan 65 yaş üstü riskli grubun tedbirlere uyduğu görülürken, genç kesimin çoğunlukla maske ve mesafe kurallarına uymadığı dikkat çekiyor. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni normalleşmeye adapte olamayan gençlerin, 'bize bir şey olmaz' algısıyla daha sık hasta olmaya başladıklarını ve yoğun bakımlarda tedavi görme oranlarının yüzde 25'e çıktığını açıkladı.

50 YAŞ ALTI HASTALAR AĞIRLAŞABİLİYOR

Hayatı tehdit eden tüm durumların topyekun bir milli mücadele gerektirdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin çok düşük oranlarda görülen ağır tablolarının yeni normalleşmenin ardından artmaya devam ettiğini belirtti. Gençlerin tedbirlere uymaması ile birlikte yoğun bakımlarda yaşlıların boşalttığı alanı gençlerin doldurduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Gündüz, "Görüyoruz ki yaşlı bireyler su süreçte kendilerine daha da dikkat ediyorlar. O nedenle ne yazık ki yaşlıların boşalttığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Ayrıca 50 yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor" dedi. 

KORONA TEDBİRLERİ İKİ VİRÜSTEN DE KORUYACAK

Sonbahar ve kış aylarında yaşanacak mevsimsel griplerden de koronavirüs tedbirlerine uyumla korunulabileceğini belirten Gündüz, "Belirtileri birbirine çok yakın. O nedenle laboratuvar testleri ve bir takım hastanede yapılan tetkiklerle birini diğerinden ayırt etmek mümkün oluyor. Ancak toplumumuz eğer Kovid-19 için alınan önlemlere devam eder ise mevsimsel gripten de korunabiliriz. Biz yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım. Böylelikle hem koronavirüsten hem de mevsimsel gripten korunmuş oluruz" dedi.

BÖLGESEL KISITLAMALAR GELEBİLİR

Vaka sayısının belli kentlerde artarken bazılarında azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, buna önlem olarak bölgesel kısıtlamaların gelebileceğini söyledi. Aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Gündüz, şöyle konuştu: "Biz geleneklerine bağlı bir milletiz. Bunlar son derece güzel şeyleri de ifade ediyor ama aşırı kalabalıkların oluştuğu kutlamalar, taziyeler ve benzeri birtakım faaliyetlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Bunun aşısı, ilacı çıkmadıkça ya da virüs olumlu anlamda mutasyona uğramadıkça bu hastalık devam edecek. Biz basit önlemler alarak ve en azından aşı bulunana kadar bu virüsle yaşamasını öğrenerek bu süreci geçirmemiz gerekiyor."

BAĞIŞIKLIK 2021 YILINDA KAZANILABİLİR

Aşı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Gündüz, "Umuyorum ki 2021 yılının içerisinde toplum aşıyla birlikte bağışıklık kazanacak. Önümüzdeki yıl bu yıldan çok daha iyi olacağız. Biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Aşı çalışmaları Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından çok yakından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi bizde de aşı çalışmaları sürüyor. Çok testler yapılıyor, çok evrelerden geçiliyor ki ne kadar etkin olduğu, yan etkilerinin nasıl olduğu tam olarak test edildikten sonra insanların hizmetine sunuluyor. Tüm bunlar sağlandıktan sonra yoğun miktarda üretimi başlayacak. Aşıyı biz üretebilirsek kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımıza çok daha hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Yurt dışından da birtakım aşılar gelebilir" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı HastanesiProf. Dr. Hasan Murat GündüzGençlerYoğun Bakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmmün plazma bağışı ilanlarını görenler kan merkezine koştu
İmmün plazma bağışı ilanlarını görenler kan merkezine koştu
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
Can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans