Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1233
ALTIN
486.463
DOLAR
8.0430
STERLİN
10.6883
EURO
9.5633
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"

Koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 141 bin 994 testten 2 bin 516 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 84 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 887'ye yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Kasım 2020 Pazartesi 08:48
3 Okunma
Koronavirüste son durum

Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 887'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 141 bin 994 testten 2 bin 516 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 18 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, toplam hasta sayısı 395 bin 255, toplam vefat sayısı 10 bin 887, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 740, toplam iyileşen hasta sayısı 338 bin 239 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Fahrettin KocaBakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem
Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem
'Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun'
'Koronavirüs sürecinde şok diyetlerden uzak durun'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans