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Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, hastanede yaşatılıyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları veri hazırlama kontrol işletmeni Murat Esen (58) ile hizmetliler Mehmet Aslan (55) ve Abdulhalik Çiçek'in (59) isimleri, hastanedeki konferans ve seminer salonlarına verildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2021 Salı 10:04
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Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, hastanede yaşatılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmete devam edilen ve yatışı gereken koronavirüs hastalarının sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, salgınla mücadelede görev yaparken hayatını kaybeden 3 sağlık çalışanı unutulmadı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren veri hazırlama kontrol işletmeni Murat Esen ve hizmetliler Mehmet Aslan ile Abdulhalik Çiçek'in isimleri, hastanenin konferans ve seminer salonlarına verildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde hastane olarak çok ciddi yükü sırtlandıklarını ve sağlık çalışanlarının özverili çalışma yürüttüğünü söyledi. 

'HERKES ELİNDEN GELENİNİN FAZLASINI YAPTI'

Salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları bulunduğunu ve onlara teşekkür borçları olduğunu kaydeden Dr. Muhammed Asena, "Bu minvalde maalesef henüz 50'sinde, 60'ında ve belki de sağlığa değer katacak dönemindeyken kaybettiğimiz 3 personelimiz oldu. Bu insanlara teşekkürü bir borç bildik. Ne yapabiliriz, diye düşünürken isimlerinin ebedi yaşaması için hastanemizde, kullandığımız bir konferans ve 2 seminer salonumuza isimlerini vermek istedik. Herkes gerçekten de elini taşın altına koydu ve elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu minvalde böyle bir planlama yaptık. Ben tekrar tekrar hem ailelerine başsağlığı diliyorum hem de hayatına kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma HastanesiKoronavirüsten ölen Sağlık çalışanları
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