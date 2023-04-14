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Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir

Vücuda giren bakterilerle mücadele eden ya da yaraları iyileştiren beyaz kan hücresi türlerinden olan nötrofillerin damarlarda dolaşımı sınırlandırılarak kronik iltihap kaynaklı kalp krizi, felç gibi hastalıkların önüne geçilebileceği tespit edildi.

14 Nisan 2023 Cuma 15:37
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Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir
Ankara

New Atlas'ın haberine göre, Sydney Üniversitesi Kanser Araştırmaları bölümünden bilim insanları, vücuttaki yaraların tedavisi için gerekli olan nötrofillerin damarlarda dolaşımının sınırlandırılmasının etkilerini inceledi.

Araştırmada, nötrofillerin hareketini kısıtlayarak beyaz kanların sağlıklı dokulara zarar vermesi ve iltihap birikimini engelleyerek kronik iltihap kaynaklı kalp krizi ve felç gibi hastalıkların önüne geçilebileceği ortaya konuldu.

Araştırma ekibinden Dr. Joyce Chiu, protein disülfid izomeraz (PDI) isimli proteinin hücrelerin damarlara yapışmasını sağlayabildiğini aktararak PDI yardımıyla damarlarda dolaşan nötrofil polimorfların da sınırlandırılabileceğini kaydetti.

Chiu, nötrofillerin damarlarda dolaşımına engel olan yeni ilaçlar üretilebileceğine işaret ederek nötrofillerin hareketini engellemenin de enfeksiyonun yara alanında toplanmasını engelleyerek kronik iltihabının önüne geçebildiğini belirtti.

Dr Chiu, araştırmanın, iltihabın boyutunu sınırlandırarak kronik iltihap ve kalp hastalıkları bulunanlar için yeni tedavilere kapı aralayabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kalp Derneği ve Temel Kardiyovasküler Bilimler Konseyinin dergisi Circulation Research'de yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KronikiltihaplanmaKalpkriziFelçriski
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