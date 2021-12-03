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Lösemi hastası Asaf, ECMO ile hayata tutundu

SAMSUN'da lösemi tanısıyla tedavi gördüğü hastanede akciğer enfeksiyonu gelişince durumu ağırlaşıp Ankara'ya sevk edilen 5 yaşındaki Asaf Özdemir, ağır Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılan yapay akciğer cihazı 'Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu'na (ECMO) bağlandı. Asaf, 34 gün süren ECMO cihazı tedavisiyle akciğer enfeksiyonunu yenerek hayata tutundu. Mehmet Asaf'ın lösemi tedavisi ise sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Aralık 2021 Cuma 11:28
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Lösemi hastası Asaf, ECMO ile hayata tutundu

Ordu'da oturan Nuriye-Cihan Özdemir çiftinin çocukları Asaf Özdemir'e, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle sevk edildiği 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi (kan kanseri) tanısı konuldu. Tedaviye alınan Asaf'ta akciğer enfeksiyonu gelişti. Durumu ağırlaşan Asaf, 22 Eylül'de Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Asaf, ağır Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılan yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı. Asaf, 34 gün süren ECMO cihazı tedavisiyle akciğer enfeksiyonunu yenerek hayata tutundu. Asaf'ın lösemi tedavisi ise sürüyor.

'ÇOK ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİK'

Asaf'ın annesi Nuriye Özdemir, kan testi yaptırmadan önce Asaf'ta hiçbir belirti olmadığını ifade ederek, "Normalde çocuğumun hiçbir acısı, ağrısı, iştah kaybı yoktu. Kan tahlil sonuçları düşük olması nedeniyle 30 Temmuz'da doktora götürdüm. Oradan bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kemik iliği testi yapılınca lösemi olduğunu öğrendik. Orada oğlum hastaneye yatırıldı ve 33 gün boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Ardından akciğer enfeksiyonu olduğu da ortaya çıktı. Yoğun bakıma girdi. Durumunun daha da ağırlaşması üzerine ECMO'ya ihtiyaç duyulduğu için ambulans uçakla Ankara'ya sevki yapıldı. 23 Eylül'den beri buradayız. 34 güne yakın oğlum ECMO cihazına bağlı kaldı. Şu an durumu artık iyi. İnşallah yoğun bakımdan servisi çıkmasının ardından da diğer tedavilerini de tamamlayacak. Biz çok zor süreçlerden geçtik. Çocuğumuz güçlü oldu; dayandı. Biz de sabırla bekledik. Doktorlarımız da çok uğraş verdi. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.

'ECMO CİHAZINDA 34 GÜN KALDI'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Hastanın yapay akciğer ve kalp cihazı olarak bilinen ECMO'ya ihtiyacı olduğu için bize sevki yapıldı. ECMO cihazına bağladık. ECMO cihazı bu tür hastalarımızda kalp ve akciğer desteği vermek amacıyla kullanılan bir cihaz. Hastamız ECMO cihazında 34 gün kaldı ve 6 Kasım'da ayrıldı. Bu süreç bizim için de çok zor geçti diyebiliriz. 34 günün ilk 10 günü çok sancılıydı; ama ekibimizin tecrübesiyle bu süreci yönettik. 34 gün sonucunda ECMO cihazından hastayı ayırabildik. Ayrıca ECMO'dan ayırdıktan sonra da hastamız akciğerindeki kist nedeniyle ameliyat olması gerekti. Hastanın akciğerindeki kistin de bir kısmı alınarak ameliyatını da oldu. Bugün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan çıkacak ve bundan sonra da servise alınarak normal tedavisine devam etmek üzere Hematoloji Servisinde takibi yapılacak" diye konuştu.

LÖSEMİ TEDAVİSİNE ANKARA’DA DEVAM EDİLECEK

Asaf'ın doktorlarından Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertan da, "Lösemide çok yoğun tedavi uygulandığı için kan değerleri çok düşebiliyor. Çok düştüğü zaman da enfeksiyon olabiliyor. Asaf'ta da böyle bir sorun gelişmiş ve solunum yetmezliği olmuş. Burada da başarıyla bu kısım tedavisi tamamlandı; ama bundan sonra da lösemi tedavisine devam edilmesi gerekiyor. Aile de burada kalmayı tercih ettiği için kendisini servise alıp tedavisini burada sürdüreceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduLösemiECMOAsaf Özdemir
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