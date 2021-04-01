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Meltem Şarkışlalı’dan tek seansta 13 cm incelten Ahtapot Sistemi

Zayıflama ve güzellik uzmanı Meltem Şarkışlalı’nın Amerika’dan Türkiye’ye getirdiği “Ahtapot Sistemi”, ameliyat olmadan bölgesel zayıflama elde etmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Şarkışlalı’ya ünlü isimlerin de tercih ettiği bu sistemin detaylarını sorduk.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 09:37
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Meltem Şarkışlalı’dan tek seansta 13 cm incelten Ahtapot Sistemi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlülerin zayıflama ve güzellik uzmanı Meltem Şarkışlalı, Amerika’dan getirdiği “Ahtapot Sistemi”ni “Bölgesel incelmede en etkili sistemlerden biri” diye tanımlıyor. Şarkışlalı, sistemin çalışma prensibini şöyle açıklıyor: “Ahtapot Sistemi, yağları şoklayarak bloke edip idrar yoluyla vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Böylece kişilerin zayıflamasına yardımcı oluyor. Ahtapot Sistemi’nin asıl amacı ise metobolizmayı hızlı çalıştırmak, yağ yakımını hızlandırmak ve doku toparlamasını sağlamak. Bu yöntemin uygulandığı kişiler 1 kilo verseler bile 3 kilo vermiş gibi daha ince görünüyorlar. Yani daralma, incelme ve sıkılaşma aynı anda gerçekleşiyor.”

AĞRISIZ, ACISIZ ZAYIFLIK

Türkiye’de yalnızca Meltem Şarkışlalı’nın uyguladığı bu yöntemin en dikkat çekici tarafı, sadece tek bir seansta bile 13 cm’e kadar incelme sağlayabilmesi. Şarkışlalı, “Cerrahi müdahale olmadan, ağrısız, acısız tek seansta 13 cm incelme sağladığı gibi kişilerin kısa sürede, kolaylıkla 2 beden küçülmesine olanak tanıyor. Şoklama sonrası vücut ne olduğunu anlamadan yağları sıvılaştırıp atma eylemine giriyor. Ameliyat olmadan ve yan etki yaşamadan yağlardan kurtulmak danışanlarımızın inanılmaz hoşuna gidiyor” diyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Meltem Şarkışlalı, Ahtapot Sistemi’nin herkese uygulanabileceğini ve zararsız olduğunu söylüyor: “Tıp alanında kullanılan bu teknoloji, bağ dokuları arasındaki iletişimi harekete geçirerek metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Piyasadaki birçok bölgesel incelme uygulamasının aksine zarar vermeden yağ hücrelerini küçültüyor ve elastin kolajenleri tetikleyerek sarkan dokuyu toparlamada kesin sonuç veriyor. Ahtapot Sistemi’ni diğer teknolojilerden ayıran en önemli özellik, kişilere akım geçişini hissettirmeden ısı ve randyofrekans sistemi ile deri altındaki yağ dokusunu parçalayarak zayıflama ve sıkılaşma gerçekleştirmesi. 

75 yaşındaki bireylere bile kolaylıkla uygulanabilen bu sistem kişilerin spor yapmadan, aç kalmadan incelmelerini ve kilo vermelerini sağlıyor.”

SPOR YAPAMAYANLAR İÇİN İDEAL

Meltem Şarkışlalı, Şişli ve Ataşehir’de kendi adını taşıyan güzellik merkezlerinde uyguladığı “Ahtapot Sistemi”nin avantajlarını ise şöyle sıralıyor: “Ameliyatsız bir yöntemdir. Kısa süreli bir operasyondur. Sonrasında hasta hemen gündelik hayatına dönebilir. Zayıflamak için vakit ayıramayan hastalar için ideal bir yöntemdir. Bölgesel kilo problemi yaşayanlar için kısa sürede sonuç verir. Spor yapamayan, hareket edemeyenler de Ahtapot Sistemi ile yağlarından kurtulabilir. Karın bölgesi, kol, gıdı, sırt, basen ve bacak bölgelerinde etkilidir.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Meltem Şarkışlalıdan tek Seansta 13 Cm Incelten Ahtapot SistemiDinçer Karacalar
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