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'Meme kanserinde her 8 kadÄ±ndan 1'i risk altÄ±nda'

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 15:59
'Meme kanserinde her 8 kadÄ±ndan 1'i risk altÄ±nda'

ANKARAÂ  - Ankara Åžehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Meme Endokrin Cerrahi BÃ¶lÃ¼m Sorumlusu Prof. Dr. Birol KorukluoÄŸlu, her 8 kadÄ±ndan 1'inin meme kanserine yakalanma riski altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AnkaraÂ Åžehir Hastanesi Onkoloji Hastanesiâ€™nde meme kanserinde erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekmek iÃ§in 'Erken Fark Edersen Ã‡ok Åžey Fark Eder'Â sloganÄ±yla meme kanserine karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi. 1- 31 Ekim Meme Kanseri FarkÄ±ndalÄ±k AyÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teÅŸhisin Ã¶nemi vurgulandÄ±.Â Onkoloji Hastanesiâ€™nde aÃ§Ä±lan stantta ziyaretÃ§ilere meme kanserine iliÅŸkin bilgiler verildi.

Onkoloji Hastanesi Meme Endokrin Cerrahi BÃ¶lÃ¼m Sorumlusu Prof. Dr. Birol KorukluoÄŸlu, her 8 kadÄ±ndan 1'inin meme kanserine yakalanma riski altÄ±nda olduÄŸunu, son yÄ±llarda erken teÅŸhis ve tedavi yÃ¶ntemlerinin geliÅŸim gÃ¶sterdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. KorukluoÄŸlu, meme kanserinin erken tanÄ±sÄ± iÃ§in tarama tekniklerinin erken dÃ¶nemde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekti.

Ankara Åžehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi doktorlarÄ±ndan Prof. Dr. SÃ¼heyla AytaÃ§ Aslan, obezite, alkol tÃ¼ketimi ve hareketsiz yaÅŸamÄ±n meme kanserine yakalanma ihtimalini arttÄ±ran risk faktÃ¶rleri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ailede meme kanseri Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olmasÄ±nÄ±n meme kanserine yakalanma konusunda ciddi bir risk faktÃ¶rÃ¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Aslan, kadÄ±nlarÄ± meme kanserine karÅŸÄ±n bilinÃ§li olmaya davet etti.

25 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k kadÄ±nlarÄ±n kendi vÃ¼cutlarÄ±nÄ± tanÄ±mlarÄ±nÄ± ve her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalarÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine deÄŸinen Prof. Dr. Aslan, meme muayenesi esnasÄ±nda ele sertlik gelmesi, iki meme arasÄ±nda boyut ve ÅŸekil farkÄ± olmasÄ±, meme baÅŸÄ±nda Ã§ekilmeler ve akÄ±ntÄ±larÄ±n gÃ¶zlemlenmesi durumunda kadÄ±nlarÄ±n ertelemeden bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmalarÄ±nÄ± tavsiye etti.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriRisk
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