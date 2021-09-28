Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi

İSTANBUL - Kök hücrenin vücudun hemen hemen her noktasında uygulanabilen bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Alp Baturalp, “Menisküs tedavilerinden kalça kireçlenmelerine kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarda kök hücre kullanımı ile çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz” dedi.





Birçok hastalığın tedavisinde uygulanan kök hücre ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Alp Baturalp, kök hücrenin insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.





“2017 YILINDAN BU YANA EKLEM SAĞLIĞINDA KULLANILIYOR”





Klinik tecrübeler arttıkça kök hücrenin kullanımı giderek artacak diyen Uzm. Dr. Alp Baturalp, “2017 yılından bu yana eklem sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çok sayıda hasta kök hücre tedavilerimizden fayda görmüş ve görmekte. Menisküs tedavilerinden kalça kireçlenmelerine kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki hastalık gruplarında kök hücre kullanımı ile çok başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Bu hastalık grupları; diz eklemlerinin osteoartriti (kireçlenme, kıkırdak hasarı) menisküs yırtıkları ve dejenerasyonu, bağ yaralanmaları ve yırtıkları omuz ekleminin bağ dokusu yaralanmaları, yırtıkları, kireçlenme (kıkırdak hasarı) ve donuk omuz hastalığı, tendon yırtıkları ve tendinitler kalça ekleminin kireçlenmesi ve bağ dokusu hasarları, AVN (avasküler nekroz) denilen femur başının erimesi hastalığıdır” diye konuştu.





“VÜCUDUMUZDA HAZIRDA BULUNAN TEDAVİ YÖNTEMİ”





Kök hücrenin insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunduğunu aktaran Uzm. Dr. Alp Baturalp, “İnsanoğlu iki ayrı cinsiyetten gelen iki farklı kök hücrenin birleşmesi (sperm ve yumurta) ve birleşen bu iki farklı kök hücrenin mucizevi bir şekilde yeni bir kök hücre oluşturması ile dünyaya gelir. Başta tek bir hücre iken ikiye ve ikiden dörde bölünen bu hücreler çoğalıp farklılaşarak insanoğlunu oluştururlar. Bebek büyürken gelişirken yine bu kök hücrelerin sayesinde dokuları, organları büyür ve gelişir. Gelişimimiz durduğunda ise kök hücreler tamir ve yenilenme için vücudumuzun tüm organlarında az miktarda bulunmaya devam ederler. Ama bazı dokularda vücudun yedek askerleri olan bu kök hücreler fazla miktarda depolanmıştır. Bu dokular kemik iliği ve yağ dokularıdır” ifadelerini kullandı.





“VÜCUTTAN ALARAK İHTİYAÇ DUYULAN NOKTAYA UYGULUYORUZ”





Uzm. Dr. Baturalp, insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunan kök hücrenin hasta vücudundan toplanıp konsantre bir şekilde ihtiyaç duyulan bölgeye uygulandığını dile getirdi. Baturalp, “Bilimin ilerlemesi tıptaki yeni buluşlar ve araştırmalar neticesinde bu kök hücreleri bulundukları yerden toplayıp ayrıştırmak, onları konsantre bir şekilde vücudun diğer yerlerinde tedavi edici olarak kullanmak artık mümkün hale gelmiştir. Bu sayede birçok tedavisi mümkün olmayan ya da sınırlı bir tedavi imkânı bulunan hastalıkların tedavileri artık mümkün olabilmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da kök hücreleri artık etkin yaygın ve güvenli bir şekilde kullanmaktayız" açıklamasında bulundu.