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Nefes koçu Sedat Tay: Doğru nefes al hayatın değişsin!

Nefes koçu Sedat Tay, yaşanan birçok ruhsal soruna aslında “yanlış nefes almanın” yol açtığını söyledi. Tay, “Doğru nefes almayı öğrendiğinizde hayatınız değişir” dedi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:31
Nefes koçu Sedat Tay: Doğru nefes al hayatın değişsin!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Nefes koçu Sedat Tay, doğru nefes almanın önemine dikkat çekti. Çoğu kişinin farkında olmadan yanlış şekilde nefes aldığını ve bunun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Sedat Tay, ruhsal soruların perde arkasında da bu yanlışın yattığını söyledi: “Bilinç altımızdaki tüm negatifliklerin; anksiyete, ruhsal durum bozuklukları, tırnak yeme, panik atak hali, kararsızlık, huzursuzluk, uyku bozukluğu, kâbus görme, yorgun uyanma, migren gibi günlük hayatımıza etki eden birçok rahatsızlığın sebebi aslında doğru nefes almamamız.”

DOĞRU NEFES ALMAK HAYATI DEĞİŞTİRİR

Sedat Tay, doğru nefes alma teknikleri ile bu rahatsızlıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti: “35 yıldır kronik depresyon rahatsızlığı olan bir danışanım, nefes çalışmalarının desteği sayesinde kullandığı ilaçları azalttı. Hatta yıllardır evine girerken fark etmediği çiçekleri ve çimenleri fark etmeye başladığını söylüyor. Bu da bize nefesin hayatımızdaki önemini bir kez daha kanıtlıyor. Kadim nefes teknikleri, aynı zamanda farkındalık bilincini de geliştiriyor.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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