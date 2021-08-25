Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1465.89
ALTIN
485.22
DOLAR
8.3923
STERLİN
11.5345
EURO
9.8726
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...

Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu

6 Eylül'de açılacak okullarda salgın tedbirleri kapsamında çalışmalar da hızlandırılırken, öğretmenlerin aşı olma oranı da her geçen gün artıyor. Öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:24
0 Okunma
Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor. MEB ile Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında dün İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de toplantı gerçekleştirildi.

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos  itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi.Öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2 oldu. 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük artış yaşandı. Öte yandan, iki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
öğretmenOkulöğrenciEğitimAşıCovid19MEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı
Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans