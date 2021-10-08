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OKUL FOBİSİ

Uzman Klinik Psikolog CEYDA TERLEMEZ çocukların okul fobisini ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 10:52
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OKUL FOBİSİ

DİNÇER KARACALAR

Çocuğun okula gitmek istememesi ya da bu konuda isteksiz olması durumudur. Bu süreç iki olayda görülmektedir. İlk durum; çocuk okula gitmeyi tümüyle reddetmektedir. İkinci durum; çocuk okula ailenin baskısıyla bir şekilde gider ancak isteksiz haldedir.

Çocuk illa ki okula gitmek istememesini direk söylemi ile doğrudan belirtmez. Dolaylı şekilde ise karın ağrısı ya da baş ağrısı olarak somatizasyon belirtiler gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise öğrenmede güçlük, aileye karşı aşırı bağlanma ve ayrılma kaygısının aşırı yüksek olmasından kaynaklıdır.

Okul fobisi ortalama olarak genel de 6-10 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte bu durum ciddiyet ile ele alınmazsa eğer çocuğun okul döneminde olumsuz etkilenmesi olası bir durumdur. Eğer bu durum daha sonraki okul yıllarında çıkmış olması daha ciddi durumlara yol açmaktadır.

Okula yeni başlayan çocuklarda ya da derslere alışmakta zorluk çeken çocuklarda kısa süreli de olsa okula gitmekte isteksizlik mevcuttur. Bu süreç uzun sürdüğünde ve evde uygulanan yaptırımlar sonuç vermediğinde bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Bu süreçte çocuğun ebeveynlerinden destek görmesi oldukça önemlidir. Ebeveyn olarak çocuğun eleştirilmesi ve aile bireyleri olarak umutsuzluğa kapılmak yerine aile bireyleri olarak çocuğun evde kalmasına uygun görmediğini uygun bir dille anlatılmalıdır. Bu süreçte tam zamanlı kalmasını beklemek yerine yavaştan süreleri arttırmaya çalışmak daha uygun olacaktır

Anahtar Kelimeler:
OKUL FOBİSİUzman Klinik Psikolog Ceyda Terlemez
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