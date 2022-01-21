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'Omicron, yoğun bakıma yansımadı'

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 11:17
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'Omicron, yoğun bakıma yansımadı'

ANKARA - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, koronavirüs salgınında 'Omicron' varyantı döneminde yoğun bakımlarda bir miktar azalış olduğunu; fakat salgının hala ciddiyetini koruduğunu söyledi. Özcan, "'Omicron' varyantı çok kolay bulaşıyor, hızlı yayılıyor. Bunu hasta sayılarından da görüyoruz ama bizi yoğun bakım açısından sevindiren şey, hasta sayısındaki artışın aynı oranda yoğun bakım artışına yansımamış olması" dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, şu anda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Omicron' varyantının önde gelen hastalık etkeni olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özcan, "'Omicron' varyantı çok kolay bulaşıyor, hızlı yayılıyor. Bunu hasta sayılarından da görüyoruz ama bizi yoğun bakım açısından sevindiren şey, bu hasta sayısındaki artışın aynı oranda yoğun bakım artışına yansımamış olması. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar hala var; ama daha az. Ağır, ileri basamak yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı da azaldı. Bu da bizim için sevindirici. Covid-19 yoğun bakımlarında önceki 2 aya göre bakarsak yüzde 20-25 oranında bir azalmanın olduğunu söyleyebilirim fakat salgın hala ciddiyetini koruyor. Böyle net sayılar vermek çok doğru değil belki; ama hasta sayısındaki artışa göre yoğun bakım ayağında bir azalma olması bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

'AŞILAMA AZALIŞTA ETKİLİ'

Prof. Dr. Özcan, Covid-19 yoğun bakımlarına yatışın azalmasında aşılamanın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bireylerin aşılamaya önem vermesi, aşılamanın artması, hatırlatma dozlarının yapılmış olması; bunlar çok önemli. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması ve aşılamanın da özellikle yatışların azalmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Aşı yaptıranlar sayesinde bu salgından çıkabilecekmişiz gibi geliyor bana. Biliyoruz ki bu virüs savunmasız kişilerde hastalığa yol açıyor. Yoğun bakım hasta profiline baktığımızda özellikle bir bölümde 70 yaş üzeri hastalar, ek ve kronik hastalığı olanlar çoğunluğu oluştururken diğer bölümde de genç ve aşısız olan hastaları görüyoruz. Yoğun bakımda hala aşısız hastalarımız var. Hiç aşı olmamış hastalarımız var ya da hatırlatma dozunu önerilen zamanda yaptırmamış hastalarımız var. Genç hastalarda hiç aşısını olmamış hastaları yatırıyoruz ve ciddi tutulumlarla hastalıkları seyredebiliyor. Yani savunmanız yoksa hastalığı ağır geçiriyorsunuz. Aşılama ile birlikte bir savunma mekanizmasının güçlendirilmiş olması, buna karşı bir ön korumanın olması yoğun bakım ihtiyacındaki azaltmayı sağladığını düşünüyorum."

'DELTA'YA GÖRE BİRAZ DAHA İYİ GEÇİRİLİYOR'

Prof. Dr. Özcan, Covid-19 salgınında 'Omicron' varyantının son varyant olduğuna ve grip benzeri reaksiyon gösterdiğine dair yapılan açıklamalarla ilgili, "'Grip benzeri' ya da 'Hafif atlatılıyor' demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz daha görmemiz biraz daha tecrübe etmemiz gerekiyor. Genel olarak bakarsak çok ağır yoğun bakım hastalarımız olmadı ama yine bunları söylemek için erken olduğunu vurguluyorum. 'Delta' varyantı çok ağır seyrediyordu. Kronik hastalığı olanlarda, savunması düşük olan hastalarda çok daha hızlı ölüme götüren süreçler görüyorduk. 'Delta' varyantına göre hastalık biraz daha iyi geçiriliyor, diye söyleyebilirim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OmicronYoğun Bakım
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