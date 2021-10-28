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Omurilik Felçlilerine Meme Kanserinde Erken Tanı Engeli

Meme kanseri teşhisi için kullanılan mamografi cihazlarının başta omurilik felçlisi bireyler olmak üzere tüm tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun olmaması, meme kanserinde erken tanıyı zorlaştırıyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “Türkiye’de her 8 kadından biri meme kanserine yakalanırken ancak yüzde 35’ine erken tanı konulabiliyor. Bizler ayağa kalkamadığımız için mamografiye giremiyoruz ve erken tanıda şansımız azalıyor. Bu yıl Meme Kanseri Farkındalık ayında başta omurilik felçlileri başta olmak üzere tüm bedensel engelli kadınların da fark edilmesini istiyoruz.” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 12:26
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Omurilik Felçlilerine Meme Kanserinde Erken Tanı Engeli

DİNÇER KARACALAR
 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kısa süre önce 1-31 Ekim tarihleri Meme Kanserinde Farkındalık Ayı olarak ilan edildi. Açıklanan verilere göre ülkemizde son 25 yılda meme kanserinde 3 kat artış yaşandı. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanırken erken tanı oranı ise yüzde 35. Hem dünyada hem de Türkiye’de en sık görülen kanserlerden biri olan meme kanserinin tanısında başta omurilik felçli olmak üzere tüm bedensel engelli kadınlar ise cihazların engelli durumuna uygun olmamasından dolayı ya büyük güçlük çekiyor ya da mamografi cihazına giremiyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya ise, “Meme Kanseri Farkındalık ayında bu yıl omurilik felçlileri başta olmak üzere tüm bedensel engelli kadınların da fark edilmesini istiyoruz” dedi.

“İki kişi olmadan mamografi çektiremiyoruz”

1994 yılında geçirdiği kaza sonucunda omurilik felçlisi olarak hayatına devam eden ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği kurucularından biri olan Semra Çetinkaya, aynı zamanda geçirdiği kanser süreciyle omurilik felçlisi bireylerin bu süreçteki zorluklarını bizzat yaşadı. Tekerlekli bir sandalye ile hayata adapte olmanın yeterince zor olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Hayatın farklı alanlarında engelleniyoruz. Ancak bu alanlar sağlık olunca işler daha da zorlaşıyor. Mamografi cihazları için bireylerin ayağa kalkabilir olmaları gerekiyor. Tomografi ya da görüntüleme cihazlarında refakatçi olması gerekmektedir. Mamografi cihazında diğer görüntüleme cihazları gibi refakatçi ihtiyacımız olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Erken tanıda eşit koşullara sahip olmak istiyoruz

“Derneğimize de bu konuda yüzlerce şikayet geliyor” diyen Çetinkaya; “Bizler bedensel engelli bireylerin sorunları görmek ve duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Meme kanseri erken tanısı için mamografinin öneminin farkındayız. Şu anda Türkiye’de birkaç hastanede engelli bireylerin tek başına mamografi çekimini sağlayan özel cihazlar var. Hasta kontrolünde kumandalı mamografi ile bireyler tekerlekli sandalyelerinden kalkmadan sıkıştırmayı kendi ayarlayabiliyor ve acı hissiyatını en az seviyede hissediyor. Kişinin oturduğu yerden mamografi çekme imkanı sağlayan bu cihazların Türkiye genelinde sayısının arttırılmasını ve engelli bireylerin de meme kanserinde erken tanı aşamasında eşit koşullara sahip olmasını istiyoruz” dedi.

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Omurilik Felçlilerine Meme Kanserinde Erken Tanı Engeli
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