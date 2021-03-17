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Op. Dr. Soner Tezcan: Kadınlar Venüs, erkekler Apollo gamzesi istiyor

Estetik dünyasında son yılların en “cazibeli” trendi; bel gamzesi. Popo kıvrımının hemen yukarısında bulunan, kadında “Venüs gamzesi” erkekte ise “Apollo gamzesi” diye adlandırılan bel gamzeleri, güzellik ve gücün simgesi olarak görülüyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Tezcan, bu gamzelerin estetik müdahaleyle de oluşturulabileceğini söylüyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Mart 2021 Çarşamba 11:45
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Op. Dr. Soner Tezcan: Kadınlar Venüs, erkekler Apollo gamzesi istiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bel gamzeleri, hem kadını hem de erkeği olduğundan daha cazibeli, alımlı ve ilgi çekici kılıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Tezcan, bel gamzelerine mitolojik isimler verildiğini söylüyor: “Bel ile popo kavsinin birleştiği kısımda, her iki tarafta, normal şartlarda bir kas çekintisi nedeniyle beliren bel gamzeleri, erkekte 'Apollo' kadında ise 'Venüs' gamzesi olarak adlandırılıyor. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi bel gamzeleri kadında güzellik, erkekte ise gücün simgesi olarak görülüyor.”


ÇEKİCİLİĞİ ARTIRIYOR


Op. Dr. Soner Tezcan, bel gamzelerinin estetik operasyonla da oluşturulabileceğini belirtiyor: “Daha sıklıkla vücut kıvrımlarında büyük problemleri olmayan ve vücutlarındaki çekiciliği artırmak isteyen hastalar için bu gamzenin oluşturulması mümkün.”


YARIM SAAT SÜRÜYOR


Dr. Tezcan, operasyonun nasıl yapıldığını ise şöyle anlatıyor: “Bölgedeki fazla yağ dokusu, sedasyon anestezisi altında uygun miktarda alınıyor. O bölgede gamze görünümü veren bir çöküntü oluşturuluyor. Yaklaşık 30-45 dakika kadar süren bu işlemin ardından hasta aynı gün evine dönebiliyor. Üçüncü gün doktor kontrolünde pansuman değişimi yapılıyor ve hastaya sonraki süreçte uygulaması gerekenler ayrıntılı şekilde izah ediliyor. Kontrolden sonra hastanın seyahat etmesinde de bir sakınca bulunmuyor.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Soner TezcanVenüs GamzesiApollo GamzesiEstetik Ve Plastik Cerrahı
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