Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1570
ALTIN
408.745
DOLAR
7.3414
STERLİN
10.2412
EURO
8.7580
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...

Özge Tezcan, kardeşler arası iletişimi değerlendirdi

Özge Tezcan, "Kardeşler arası iletişimin henüz anne karnında başlatılabileceğini ve bunun büyük çocuğu kardeşe hazırlamada etkili olduğunu deneyimliyor" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Mart 2021 Perşembe 16:10
0 Okunma
Özge Tezcan, kardeşler arası iletişimi değerlendirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kardeşler arası iletişimin henüz anne karnında başlatılabileceğini ve bunun büyük çocuğu kardeşe hazırlamada etkili olduğunu deneyimlediğini söyleyen Özge Tezcan, “Uzmanlar, aileye yeni bir birey katılığında eğer büyük çocuğun davranışlarında olumsuz değişimler gözleniyorsa çocuktur deyip geçmenin ve verilen tepkilerin zamanla düzelmesini beklemenin, uzun vadede aile içindeki ilişkilere zarar verebileceğini söylüyor. Bu noktada hamileliğin belli olduğu ilk günlerden itibaren ebeveynlerin çocuklarına anlayacakları şekilde bebeği, gelişim sürecini, kendisinin de bir zamanlar aynı süreçten geçtiğini anlatmaları gerekiyor. Süreci daha anlaşılır hale getirmek için kendi bebeklik fotoğraflarını göstermek, anne karnındaki kardeşine dokunmasını, onunla konuşmasını sağlamak veya çocuk kitaplarından yararlanmak da iyi bir yol olabiliyor. Burada önemli olan, büyük çocuğun kardeşten beklentisini doğru yönetebilmek için bebeği potansiyel bir oyun arkadaşı olarak konumlandırmamak, kendisinden farklı olmadığını anlatmak ve meraktan öte, sevgi bağı oluşturmak.” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
özge TezcanKardeşlerİletişimAnne Karnı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIK NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIK NOTLARI
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, koronavirüse yakalandı
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, koronavirüse yakalandı
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Gönen: Test pozitiflik oranlarında yüzde 30 artış var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans