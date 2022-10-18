Ã–zlÃ¼: Covid'in Ã¶lÃ¼mcÃ¼llÃ¼k oranÄ± gripten daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, koronavirÃ¼sÃ¼n, geÃ§irdiÄŸi mutasyonla daha hafif bir hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, kÄ±ÅŸÄ±n gelmesiyle Covid-19 ve diÄŸer solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda artÄ±ÅŸ beklendiÄŸini belirterek, "Nitekim Avrupaâ€™da vakalarda ciddi artÄ±ÅŸlar var. Ãœlkemizde de genelde Avrupaâ€™daki artÄ±ÅŸlarÄ± takiben 3-4 hafta sonra artÄ±ÅŸlarÄ± hep gÃ¶rdÃ¼k bugÃ¼ne kadar. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki kasÄ±m ayÄ± iÃ§erisinde bizde de vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ne var ki artÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde insanlar bÃ¶yle solunum enfeksiyonuna uygun semptomlar geliÅŸtirildiÄŸinde 2020- 2021'de olduÄŸu gibi hemen hastaneye doktora koÅŸmuyorlar. DolayÄ±sÄ±yla testi yapÄ±lmÄ±yor, pek Ã§ok vaka tanÄ± almÄ±yor. Bu tabii, hastalÄ±ÄŸÄ±n hafif seyretmesinden kaynaklanÄ±yor. ArtÄ±k Covid-19 da 2020-2021'deki hastalÄ±ÄŸÄ±n aynÄ±sÄ± deÄŸil, Ã§ok deÄŸiÅŸti. VirÃ¼s mutasyon geÃ§irerek kendini deÄŸiÅŸtirdi ve daha hafif bir hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§Ä±yor. DolayÄ±sÄ±yla insanlar bunu sÄ±radan bir solunum yolu enfeksiyonu, bir grip gibi Ã§oÄŸu zaman ayakta atlatÄ±yorlar. Bu nedenle test yaptÄ±rmÄ±yorlar. Hastaneye hekime baÅŸvuruyorlar. Ancak tabii risk gruplarÄ± iÃ§in tehlike devam ediyor" diye konuÅŸtu.Â

â€˜VAKALARDA YAVAÅž YAVAÅž ARTIÅž OLACAKâ€™

VakalarÄ±n, ekim sonu yÃ¼kselmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, aralÄ±k ve ocak gibi bir pik oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã–zellikle yaÅŸlÄ± kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi baskÄ±lanmÄ±ÅŸ olan ve aÅŸÄ±lanmamÄ±ÅŸ olanlarda halaÂ aÄŸÄ±r enfeksiyonlar gÃ¶rÃ¼yoruz. Hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ± tek tÃ¼k de olsa yine var. Bu kiÅŸiler genellikle baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman yoÄŸun bakÄ±m desteÄŸi gerektiren olgular var ve maalesef hala kaybetmekte olduÄŸumuz vefat eden yurttaÅŸlarÄ±mÄ±z var. O aÃ§Ä±dan risk gruplarÄ±nÄ±n Ã§ok dikkatli olmasÄ± lazÄ±m. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ mevsimi gelmesiyle birlikte bulaÅŸma riski daha da artÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ okullar aÃ§Ä±ldÄ±. TÃ¼rkiye'de aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 26 milyon civarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci var. Bunlar her gÃ¼n haftada 5 gÃ¼n bir araya geliyorlar. SÄ±nÄ±flarda, okullarda ve birbirlerine Ã§ok kolay bulaÅŸtÄ±rabiliyorlar. Bu tÃ¼r enfeksiyonlarÄ±n sadece Covid iÃ§in de demiyorum; grip de buna dahil. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda yazÄ±n geÃ§mesiyle birlikte tatilden dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼k kentlerde insan popÃ¼lasyonu kalabalÄ±ÄŸÄ± arttÄ±. Toplu taÅŸÄ±madaki yÃ¼k arttÄ±, soÄŸuklar, yaÄŸÄ±ÅŸlar baÅŸladÄ±, insanlar kapÄ±larÄ±, pencereleri artÄ±k kapatÄ±yor. KapalÄ± mekÃ¢nlarda havalandÄ±rma yetersiz. Bu da bulaÅŸmayÄ± Ã§ok kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n bunlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha Ã¶nceki yÄ±llarda da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi grip, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve tabii Covid de bunlara eklendi. Vakalarda yavaÅŸ yavaÅŸ bir artÄ±ÅŸ olacak. Genelde ekim sonu, kasÄ±m baÅŸÄ± gibi yÃ¼kselmeye baÅŸlar. AralÄ±k, ocak gibi bir pik oluÅŸturur ve sonra tekrar azalarak nisan, mayÄ±s gibi biter bÃ¶yle bir salgÄ±n eÄŸrisini hep kuzey yarÄ±m kÃ¼re Ã¼lkelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ãœlkemiz de bunlardan biri."

'MESAFEYÄ° MUTLAKA KORUMAK LAZIM'

KoronavirÃ¼sÃ¼n Ã¶lÃ¼mcÃ¼llÃ¼k oranÄ±nÄ±n griple aynÄ± olduÄŸunu da dile getiren Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Covid de artÄ±k bu dÃ¶ngÃ¼sel sÃ¼rece girmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bundan sonra diÄŸer solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda olduÄŸu gibi Covid'de de bu dÃ¶ngÃ¼sel sÃ¼rece rastlayacaÄŸÄ±z. DediÄŸim gibi eÄŸer genÃ§seniz, aÅŸÄ±lÄ±ysanÄ±z, kronik hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yoksa Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir risk, bir tehlike yok. Åžu anda Covidâ€™in Ã¶lÃ¼mcÃ¼llÃ¼k oranÄ± griple aynÄ±, belki gripten daha dÃ¼ÅŸÃ¼k, o aÃ§Ä±dan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanÄ±z biraz Ã¶nce saydÄ±ÄŸÄ±m risk gruplarÄ±nda yer alÄ±yorsanÄ±z dikkatli olmanÄ±z lazÄ±m. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± artÄ±k hemen hepimiz Ã¶ÄŸrendik. GeÃ§en yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pandemi deneyimi bunu bize Ã¶ÄŸretti. Risk gruplarÄ±nda olan kiÅŸilerin mutlaka kendilerine dikkat etmesi lazÄ±m. KalabalÄ±k,Â kapalÄ±, iyi havalandÄ±rÄ±lan sosyal mekanlara mÃ¼mkÃ¼nse girmemeleri ya da Ã§ok fazla kalmamalarÄ±nÄ± tavsiye ederim. Mesafeyi mutlaka korumak lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â