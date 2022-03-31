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Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2022 Perşembe 13:44
Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti

ANKARA - Pandemi ile mücadele sürecinde aralarında hastalığın izini süren filyasyon ekiplerinde görev yapanların da bulunduğu 42 diş hekimi hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre ise bu süreçte 502 sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, 2 yıldır devam eden Covid-19 salgını sürecinden ilk etkilenen ülkelerde sağlık çalışanları içinde en fazla kayıp diş hekimlerinden olduğunu söyledi. Gül, "Biz o ülkelerin deneyimlerini göz önünde bulundurarak çok hızlı önlem aldığımız ve acil durumlar dışında dental tedavileri durdurduğumuz için meslek grubumuzda kaybımız nispeten daha az oldu. Filyasyon ekiplerinde de virüs nedeniyle hayatını kabeden meslektaşlarımız oldu. Ankara'da Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz ilk sağlık çalışanı Seyfi Gür diş hekimiydi. Türkiye’de 42, Ankara'da 7 diş hekimini Covid-19 nedeniyle kaybettik" dedi.

Gül, Covid-19 vakasının görüldüğü 2020 yılının Mart ayından bu yana filyasyon çalışmasının diş hekimleri üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Kamuda çalışan diş hekimleri, meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirildi. Vaka sayılarının hızla arttığı dönemlerde, sadece devlet hastanelerinde çalışan diş hekimleri değil, fakültelerdeki uzmanlık öğrencisi diş hekimleri de sahaya çağrıldı. Ankara'da 4 bin 311 diş hekiminin yaklaşık yarısı kamuda çalışıyor. Kamuda çalışan diş hekimlerinin yüzde 80'i 2 yıla yakın süre bu temaslı takibi uygulamasında görevlendirildi. Buna bağlı olarak hastanelerde azalan hekim sayısı ve artan iş yükü ile yüksek enfeksiyon riski altında ağız diş sağlığı hizmeti verilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı. Gül, son birkaç aydır diş hekimlerinin asıl görev yerlerine hastanelerine döndüklerini söyledi.

Öte yandan TTB'nin verilerine göre 2 yıllık pandemi sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarından 502'si Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan 214'ünün doktor olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiDiş Hekimi
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