Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Son Dakika
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Son Dakika
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Azerbaycan işgalden kurtarılan yerleri açıkladı
Son Dakika
Azerbaycan işgalden kurtarılan yerleri açıkladı
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'

ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, koronavirüs sürecinde vücut direncini artırmak isteyenlerin vitaminlere yöneldiğini belirterek, bazı markalara ait vitamin haplarının fiyatlarının 20- 30 kat arttığını söyledi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:07
0 Okunma
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'

Koronavirüs salgını, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri vitamin haplarına yöneltti. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu süreçte vitaminler ile koruyuculuk önlemlerinin ön planda olduğunu söyleyerek, “Vatandaş biraz daha vücut direncinin yüksek olmasını istiyor. Böyle olunca da vitamin mineral gruplarından destek alması lazım. Ancak belirli markalar fiyatlarını çok yükseltti. Tabi sadece onlara bağımlı değiliz" dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA DİKKAT

Vitamin haplarıyla ilgili doktor tavsiyesi gerektiğini ancak sadece eczanelerden ekonomik düzeyde ulaşımın mümkün olduğunu vurgulayan Ertekin, "Çünkü internet üzerinden de satışlar var ve dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür ürünlere farklı kanallardan ruhsat alındığından satışı da farklı kanallara kaçtı. Ama güvenliği ve güvenilirliği açısından eczanelerdeki doğru marka ve doğru fiyatları tercih ederek hastalarımız direnç konusunda önlemlerini alabilir" diye konuştu.

Bazı markaların vitamin fiyatının 20- 30 kat yükseldiğine değinen Ertekin, "Fiyatları artık firmalar belirliyor, eskiden Sağlık Bakanlığı belirliyordu. Ruhsat alımında bakanlık değiştiği ve fiyat serbestliği oluştuğundan fiyat artıyor. Burada bizim rolümüz devreye giriyor. Hem tercih edilecek ürün hem doğru fiyattaki doğru ürünü hastalarımıza sunmak için bize danışmalarını tavsiye ediyoruz. Eczacılarına danıştıklarında hem direncini yüksek tutacak hem de cebine zarar vermeyecek ürünleri tavsiye edebiliriz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsVitamin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans