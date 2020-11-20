Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1313
ALTIN
455.880
DOLAR
7.5831
STERLİN
10.0793
EURO
9.0115
Diyarbakır'da avukatlara yönelik DTK operasyonu
Son Dakika
Diyarbakır'da avukatlara yönelik DTK operasyonu
Kalın'dan, Avustralya'ya tepki
Son Dakika
Kalın'dan, Avustralya'ya tepki
Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti
Son Dakika
Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti
Red Bull Pit Stop Challenge'da 'en hızlı pit'i yapanlar, Albon ve Verstappen ile buluştular
Red Bull Pit Stop Challenge'da...

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Kasım 2020 Cuma 09:45
0 Okunma
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama  klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechKoronavirüsCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans