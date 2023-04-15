Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, plastik cerrahların afetzedelerin tedavisine önemli katkı sağladığını belirterek, operasyon geçiren depremzedelerin tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:50
0 Okunma
Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor
Antalya

Demirdöver, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından derneklerinin acil toplanarak, strateji belirlediklerini ifade etti.

Bölgeye ilk gün hem plastik cerrahi ekibi sevki hem de ihtiyaç olabilecek tıbbı malzeme, cihaz ve cerrahi alet sevkini yaptıklarını anlatan Demirdöver, her gün farklı illerden gönüllü plastik cerrahları Sağlık Bakanlığının bilgisi dahilinde deprem bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.

Demirdöver, hekimlerin gerek sahra hastanelerinde gerekse depremden etkilenmeyen çevre illerde faaliyet gösteren hastanelerdeki hekimlere yardımcı olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Deprem gibi büyük afetlerde enkaz altında kalan, enkazdan çıkarıldıktan sonra kolları ya da bacakları enkazda sıkışmış kişilerin dolaşım problemleri oluyor. Bu dolaşımın gevşetilmesi gerekiyor. İlk etapta bu gevşetilme ameliyatları yapıldı. Sadece bununla kalınmadı yüz kemik kırıklarını, kemiklerin ucunun açıkta kaldığı üstünün mikrocerrahi yöntemlerle örtülmesi gereken hastalarımız vardı. Bu tür ameliyatlar da dahil olmak üzere pek çok ameliyat yapıldı."

"Cerrahlarımız deprem bölgelerinde tedavi sürecinde etkin rol oynadı"

Hızlı müdahalenin önemine işaret eden Demirdöver, "Plastik cerrahlarımız deprem bölgelerinde tedavi sürecinde etkin rol oynadı. Depremden etkilenen illere 65'ten fazla gönüllü plastik cerrahı dönüşümlü olarak sevk ettik. 7 gün 24 saat bölgedeki hekimlere destek olmaya çalıştık." dedi.

Büyük operasyon geçiren afetzedelerin takibinin yapıldığını anlatan Demirdöver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bazen tek bir ameliyatla bitecek işlemler değildi, ek ameliyatlar gerekiyordu. Onların da daha büyük şehirlerdeki hastanelere sevki organize edilerek, tedavi süreçlerini sürdürüyoruz. Plastik cerrahi denince halkımız daha çok estetik cerrahiyi yorumluyor. Plastik cerrahi vücudumuzun bütün dış yüzeyiyle ilgilenen hem baş, boyun bölgesi hem ekstremite (uzuv) tüm müdahaleleri plastik cerrahiler olarak yerine getiriyoruz. El cerrahisi, mikrocerrahiler de plastik cerrahın alt dalı."

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremzedetedavisüreciPlastikcerrahlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı
Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir
Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir
Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi
Bursa'da hastanenin inme merkezinde 7 yılda 1500'den fazla hasta tedavi edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans