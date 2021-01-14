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Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Sinovac aşısınin etkinliğine ilişkin farklı sonuçların açıklanmasının kafa karışıklığına neden olabileceğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir aşının etkili olabilmesi için en az yüzde 50 etkili olmasını zaten şart koştu. Dolayısıyla şimdiye kadar saptanmış ciddi bir güvenlik problemi yok, bu aşıda. Aşılanma sırası gelen ve aşılanacak olan kişilerin tereddüt göstermemeleri gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ocak 2021 Perşembe 13:39
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Prof. Dr. Akova: Aşıda tereddüt olmamalı

ANKARA - Çin ve Alman menşeli Covid-19 aşılarının Türkiye'de gönüllü uygulamalarının koordinatörlüğünü yürüten Hacettepe Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akova, Sinovac aşısındaki farklı sonuçlarla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Sinovac aşısı ile ilgili son zamanlarda birbirinden çok farklı sonuçların açıklamasının 'acaba aşıda bir etkinlik farkı mı söz konusu' veya 'etkisizlik mi söz konusu' şeklinde insanların kafasını karıştırdığını belirterek, "Bunu bu şekilde yorumlamamak lazım. O çalışmaların ayrıntılarını görmeden önce karar vermek mümkün değil. Kaldı ki DSÖ bir aşının etkili olabilmesi için en az yüzde 50 etkili olmasını zaten şart koşuyordu. Brezilya'daki en düşük sonuç bile yüzde 50’nin hemen üzerinde. Buradaki esas sorun bu aşıyla ciddi hastalık ortaya çıkmasının engelleniyor olması. Bu Brezilya verisinde de, Endonezya verisinde de, Türkiye verisinde de bu şekilde. Dolayısıyla bu aşıda güvenlik açısından da şimdiye kadar saptanmış ciddi bir güvenlik problemi yok. Dolayısıyla bu aşıyla aşılanma sırası gelen ve aşılanacak olan kişilerin 'tereddüt göstermemeleri gerekir' diye düşünüyorum" dedi. 

'KİŞİSEL FAKTÖRLERİN DE ROLÜ VAR'

Prof. Dr. Akova, aşının ağır hastalıktan koruyacağını vurgulayarak, "Aşı hastalık şiddetini engelliyor gibi gözüküyor. Kişisel faktörlerin de rolü var. Örneğin, ileri yaştaki hastalarda antikor gelişmesi daha zayıf olup, bu antikorlar daha az koruyuculuk gösterebilirler veya bazı başka hastalığı olan kişilerde koruyuculuk azalabilir, bu faktörlerin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama genel olarak şunu söylemek mümkün; bu sonuçlar aşının belli bir düzeye kadar kişileri hastalıktan koruduğuna işaret ediyor. Ama şu anda çok önemli bir mesaj daha var, bu diğer aşı çalışmalarında henüz gösterilmedi. Siz aşılanabilirsiniz, hastalıktan korunabilirsiniz; ama maske takmaya hala devam etmeniz lazım. Çünkü virüsü etrafa saçmaya devam edebilirsiniz. Brezilya'nın sonuçları aslında onu gösteriyor. Yani aşılansanız bile maske takmaya, kendinizi ve etrafı korumaya devam etmeniz gerekecek. Bizim çalışmamızda gönüllülerimiz 18-59 yaş grubu. Brezilya'nın gönüllü grubu içerisinde 60 yaş üzerinde de bir grup var; ama bu grupla ilgili ayrıntılı bir sonuç açıklamadılar. İnaktif ölü virüs aşılarında genellikle karşılaştığımız hiç etkisiz değil; ama yaş ilerledikçe aşının etkinliği biraz daha azalıyor. Ama yine de ciddi hastalık geliştirmesine karşı koruyor. Bu eski aşılardan bildiğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.

'ŞUBAT BAŞI ARA ANALİZ YAPILABİLİR'

Prof. Dr. Akova, Çin aşısında Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat üzerine faz-3 çalışması için gönüllü alımını durduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık personelinden başlayarak plasebo alanları aşılamaya başlıyoruz. Ancak, çalışma halen devam ediyor. Biz bu çalışmaya katılan gönüllüleri 1 yıl süreyle hem aşının etkinliği hem de yan etkileri açısından izlemeye devam edeceğiz. Bir başka ara analiz yapmak için plasebo alan grupta 40 kişinin hasta olmasını bekliyoruz. Bu plasebo çalışmaları sırasında eğer bu rakama ulaşırsak o zaman yeni bir ara analiz sonucu açıklayacağız. Ama ondan önce plasebo grubunu da aşılamayı bitirirsek, o zaman bitirdiğimiz zaman aşılayacağız. Bunun için kesin bir zaman vermek mümkün değil. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın takvimine uygun olarak kendi gönüllülerimizi aşılayacağız. Takvime uygun olarak gönüllüleri şu anda takip ediyoruz. Bu ayın sonu ya da şubat başı gibi tarihlerde tekrar bir ara analiz yapılabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe ÜniversitesiAşıda Tereddüt OlmamalıProf. Dr. Murat AkovaSinovac
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