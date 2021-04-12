Prof. Dr. Aydın: Yaşlılarda aşıya uyma oranı yüzde 75'lerde

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, koronavirüste geçen kasım, aralık aylarının bir tsunami dönemi olduğunu, sisteme getirdiği yükün bugünden çok daha yüksek olduğunu belirtti. Aydın, Kasım ve Aralık'a göre, şubatın sonunda vakaların 8-10 kat düştüğünü hatırlatarak, "Sonra şubatın sonundaki normalleşme ile beraber o veriye göre 2-3 kat yükseldi. 2-3 kat yükseldi; ama bu halihazırda kasım-aralık düzeyinde değil. Türk sağlık ordusu inanılmaz özverili, vefalı ve mesleğine aşık insanlar. Türkiye'de sağlık açığı ya da salgının kontrolden çıkması söz konusu değil. Ancak vatandaşlarımızla temas edip, sistemi yöneten kamu yönetimiyle de şunu paylaşmak lazım; bu çıkmayacak anlamına gelmez. Çünkü bunu bir öğüten makine olarak düşünün. Arkasındaki yükü öğütüyor şu anda. Ama o makineye öğüttüğünüz malzemeyi fazla basarsanız makine durur. Bugün için böyle bir şey yok; ama önümüzde kontrolsüz bir hayat bize ne getirir, onu yapabilir mi, yapabilir" diye konuştu.



'SALGINDA YAYILIMA FAKTÖR OLMAK KUL HAKKI'



Bu nedenle kamunun kendisine ait sorumluluğu yerine getirerek, kuralları koyarak denetimlerine devam etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "İşletmelerin de kendilerine ait sorumlulukları var. Akşam kapattıktan sonra 500 kişilik bir parti vermek de o işletmenin bir sorumluluğu. 'Belki aç kalacağım; ama ben bu ülkenin bu salgınla olan seferberliğine katkı sağlayacağım' diyecek. Vatandaş da sadece maske, mesafe değil, bir restorana ya da başka bir yere gittiğinde kurallara uymayan bir yer varsa oradan hizmet almayacak. Kamu, sektör ve millet, salgın mücadelesinde çok basit olan kuralları yerine getirirse, önümüzdeki ramazan süresi içerisinde 'salgında yayılıma faktör olmak kul hakkına giriyor' cümlesini biraz daha birbirimize hatırlatırsak ve Diyanet İşleri fetvasını birbirimize biraz daha fazla aktarır o doğrultuda sorumluluğumuzu yerine getirirsek ramazanın sonuna doğru geçtiğimiz yılın güzelliğini yaşarız" ifadelerini kullandı.



'YOĞUNLUK 50-60 YAŞ ARASINDA'



Prof. Dr. Aydın, Türkiye genelinde testlerden pozitif çıkma oranının yüzde 15'in üzerinde olduğunu, il bazında yüzde 10 ile 23'e kadar çıkan farklılıkların söz konusu olduğunu bildirdi. Ülkede yaygınlığı söz konusu olduğunu belirten Aydın, "Hastanelerdeki yaş ortalaması düştü, yoğunluk daha çok 50-60 yaş arasında. Onun nedeni de 8-9 milyon yaşlımız var. Onların yüzde 70'i, aşağı yukarı 6 milyonunu aşıladık. Onlar daha hafif geçiriyor. Aradan 6 milyon en yüksek hastaneye yatacak grubu çıkartırsanız, doğal olarak alt yaş gruplardaki yoğunluğu görüyorsunuz. Yorum şu; sıfır yaş grubu ile en uzun yaşanabilecek yaş grubu arasında herkeste benzer oranda görünüyor. Ancak, altta yatan hastalıklar ve yaşa bağlı olarak da savunma sisteminize bağlı olarak, bazı yaş gruplarında daha ağır daha ölümcül tanımını kullanıyoruz. Bazı yaş gruplarında ölüm ve ağırlık olmasına rağmen daha az tanımını kullanıyoruz" dedi.



'YAŞLILARIN AŞIYA UYMA ORANI YÜZDE 75'LERDE'



Saha tecrübelerinde yaşlıların aşıya uyma oranlarının yüzde 75'lerde olduğunu gördüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Bu üzücü. Yani en ağır geçecek ve sonucu olumsuz olacak yaşlı bir kesimin önüne devletin ücretsiz aşıyı evine kadar götürdüğü halde, yüzde 25'i uymuyorsa bunun halledilmesi lazım. Bu nedenle de bu yaşlılarımıza özellikle annelerimize bu aşıyı mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Diğer taraftan, Türkiye ilk 6 ülke içerisinde aşıya en fazla ulaşan, aşıyı en fazla yapan ülkelerden birisi. Bu çok büyük avantaj ve çok kıymetli. Ancak ikinci kıymetli olan bu hızın devam etmesi. Sayın Cumhurbaşkanın da söylediği gibi, mayıs-haziran ayına kadar bir 100 milyona yakın doz gelir 50-60 milyon insanı aşılarsak, İngiltere'nin yakında ulaşmak üzere olduğu 'toplumsal bağışıklık' dediğimiz yüzde 70'in üzeri, yani Türkiye'nin 55-60 milyonunu aşılamış oluruz."