Prof. Dr. Çil: Kanser hastaları Sinovac aşısını güvenle kullanabilir

Kanser hastalarının önemli bir risk grubunu oluşturduğu pandemi döneminde aşılanma sürecine gelindi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser hastalarının mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının kanser hastalarında bir risk oluşturmadığı, güvenle kullanılabileceğini beliren Prof. Dr, Çil, ağır kemoterapi alan hastaların ise kan değerlerinin normale geldiği dönemde aşılanmasının daha uygun bir yöntem olabileceğini bildirdi. Dünyada şu anda sıklıkla kullanılan iki tip aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, "Bir tanesi hepimizin çok iyi bildiği Biontech ve Pfizer'ın geliştirdiği bir mRNA aşısı. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca ölü aşılar var. Şu anda Türkiye'de kullanılan Çin aşısı bir ölü aşı. Peki kanser hastaları için uygun bir aşılama yöntemi midir? Çok uygun bir aşılama yöntemi olduğunu biliyoruz. Şu anda Amerikan Kanser Derneği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye'deki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin aşılamayı net olarak öneriyor" dedi.

KANSER HASTALARI 3 GRUBA AYRILDI

Kanser hastalarını belli gruplara ayırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Timuçin Çil, "Birinci grubumuz takipte olan hastalarımız. Şu anda aktif hiçbir tedavi almıyorlar. Sadece takip sürecindeler. O hastaların aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup hastamız, aktif tedavi alan hastalar. Cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanıyor. Bunların da aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden tıbbi onkologdan görüş alarak aşılanmasının yapılması gerekiyor. Yeni tanı almış hiçbir tedavi başlamamış hastalarda ise aşı sırası gelmişse hemen aşılama yapılıp ondan sonra sistemik tedavilerin ya da diğer tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekiyor. Aşı sırası gelmemişse tedaviler başlanacak, tedavi süreci içerisinde aşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AĞIR KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA AŞILAMA YÖNTEMİ

Şu anda Türkiye'de uygulanmaya başlanan bir ölü aşı olan, Çin'den gelen Sinovac aşısının kanser hastalarında güvenle kullanılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çil şöyle konuştu:

"Daha önce kullandığımız grip aşıları, ölü aşılardır. Sıklıkla bir sürü aşılama türü uygulanıyor ölü aşı olarak. Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Kanser hastalarına hiçbir risk oluşturmuyor, çok güvenle uygulanması dünyadaki tüm kılavuzlar tarafından net olarak öneriliyor. Sadece immün sisteminin baskılandığı dönemde kemoterapi uygulanan özellikle de ağır kemoterapi protokolleri alan hastalarda kan değerlerinin özellikle normale geldiği dönemde aşının yapılması daha uygulanabilecek bir yöntem gibi ama Sinovac aşısı çok güvenli bir şekilde uygulanabilir."

KANSER HASTASI SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANDI

Aşılamanın Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sıralama yöntemi ile devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çil, "İlk başta sağlık çalışanlarıydı sonra 90 yaş, 85 yaş ve sıralamanın kanser hastalarına doğru geldiğini görüyoruz. Şu anda sağlık çalışanı olup kanser olan takip ettiğimiz hekim, hemşire ve diğer sağlık personelleri var. Onların aşılamasını yaptırttık. Şimdi 85 yaş üzerindeki kanser tanısı olan hastalarımızın aşılanması yapılıyor. Yaş azaldığı sürece bu hastalarımızın aşılanmasına devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü aşıların hepsinin aynı tip olmasını öneriyor. Yani bir Biontech ve Pfizer'ın geliştirdiği bir mRNA aşısı uygulanmışsa yine o aşı, Sinovac gibi bir ölü aşı uygulanmışsa yine bir ölü aşı uygulanmasını öneriyor. Dolayısıyla daha çok bunu kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.