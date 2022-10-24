Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.934,63
ALTIN
989,10
DOLAR
18,59
STERLİN
21,13
EURO
18,34
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanı ihaleyle satılacak
Kayseri Erciyes'te turizm tesis...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Prof. Dr. Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Covid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor" dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 09:33
Prof. Dr. Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de hayatı zora girenler var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 sonrası gelişen hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Covid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor. Bayağı ciddi ağır semptomlar olanlar da var. Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var. Ama bazılarında daha hafif bulgular olabiliyor. Kalple ilgili problem yaşayanlar oluyor uzun süreli devamlı kalp tedavisi almak zorunda kalan hastalarımız var" diye konuştu.

'3-5 AY İÇERİSİNDE NORMALE DÖNÜYORLAR'

Covid-19'un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarında uzun süreli şeker hastalığı ve onunla ilgili tedavi almak, böbrek yetmezliği gelişen sürekli takip altında olan hastalar da var. Tabii genel olarak iyileşiyor. İyileşen kişiler 3-5 ay içerisinde normale dönüyorlar. Ama bu şekilde az da olsa sayıca fazla ama oransal olarak az hastalarımız var. Ama onlar için tabii çok yıkıcı ve kalıcı hasarlar olabiliyor. Onları takip ediyoruz onlar bize sürekli geliyor kontrollerini yapıyoruz tedavilerini elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama hayatı gerçekten zora giden hastalar var ve bunların bir kısmı Covid'i ayakta geçirmiş hafif geçirmiş kişiler. Yani yoğun bakıma yatmamış servise yatmamış ben diyor 'hani bunu çok hafif atlattım. 3-5 gün evde istirahat ettim kas ağrılarım oldu öksürüğüm oldu geçti' diyor. Ardından birkaç ay geçtikten sonra bir solunum sıkıntısı bir problem ortaya çıkıyor. Bakıyoruz akciğerde iyileşmeyen bir hasar var. Dediğim gibi bazen çok ciddi boyutlarda da olabiliyor. Onun için ben gencim bunu atlatırım geçer gider diyoruz ama bazen de öyle olmuyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf.Dr. Tevfik ÖzlüCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Taşkın: Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi
Prof. Dr. Taşkın: Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi
“Türk diş hekimliğini dünyaya taşıdık”
“Türk diş hekimliğini dünyaya taşıdık”
Uzmanı uyardı: Estetik cerrahisinde merdiven altı yerlere dikkat
Uzmanı uyardı: Estetik cerrahisinde merdiven altı yerlere dikkat
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans