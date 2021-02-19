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Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor

Sağlık  Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tedbirlere uyumun azalması ve dikkat edilmemesi ile vaka artışlarının yaşandığını belirterek, "Ben bu kısıtlamalardan muafım’ diyor. Muafsın ama niye çıktın? İş için çıkmadın, gezmek için çıkmak olmaz. Yani bu hak sana işini göresin diye belli bir amaçla verilmiş. Onu gezmek için kullanıyorsunuz. O zaman bu suiistimal oluyor. Bu denetimlerin daha sıkı yapılması lazım" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2021 Cuma 09:39
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Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmeye çıkıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kısıtlamalardan muaf olanların dışarı iş için değil de gezmek için çıktığını söyledi. Denetimlerin daha sıkı yapılmasını gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Hafta sonları mesela, sokağa çıkma yasağı var ama pek çok kişi arabasıyla seyahat ediyor. Sokaklar insan dolu. Mağazalar, marketleri insanlar her zamanki gibi yine dolduruyorlar. Yani kısıtlamaların çok etkinliği kalmadı gibi. Denetimlere devam etmek lazım. Gereksiz yere izinli de olsa mesela, ‘ben bu kısıtlamalardan muafım’ diyor. Muafsın ama niye çıktın? İş için çıkmadın, gezmek için çıkmak olmaz. Yani bu hak sana işini göresin diye belli bir amaçla verilmiş. Onu gezmek için kullanıyorsunuz. O zaman bu suiistimal oluyor. Bu denetimlerin daha sıkı yapılması lazım. Daha ötesi aslında denetimden de ötesi yurttaşlarımızın bu konuda bilincinin artması lazım. Bu kısıtlamalar bize eziyet olsun diye getirilmiyor” diye konuştu.

‘HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAYA NE GEREK VAR?’

Kısıtlamaların ölümlerin durdurulması için yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var? Burada bir gerek var, ihtiyaç var. Toplumun korunması açısından. Her gün 100 vatandaşımız ölüyor. Bu sizin de benim de yakınım olabilir. Sizin anneniz, benim babam, ötekinin kardeşi, birinin eşi olabilir. Onlarda insan, onların da yaşama hakkı var. Hepsi ölüyorlar. İşte bu kısıtlamalar bunu durdurmak için yapılıyor. Durduk yerde, eziyet olsun diye değil. Dolayısıyla insanların bunu anlaması lazım. Ben gayret edeyim, kurallara uyayım ki toplumda bu salgın bir an önce dursun, her şey normale dönsün. Hayat tekrar normale dönsün, insanlar işinden gücünden kaldı. Nasıl olacak bu iş? Bu vaka sayıları düşecek ki hepimiz kurallara uyacağız, o zaman her şey normale dönsün. Onun için dikkatli olmak lazım, uyum göstermek lazım” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüBilim KuruluTrabzonKoronavirüsPandemiCovid19
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