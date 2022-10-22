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Prof. Dr. Taşkın: Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi

KOCAELİ Bariatrik Cerrahi Çalıştayı’na katılan Prof. Dr. Mustafa Taşkın, Türkiye nüfusunun yüzde 20’sinin obez olduğunu belirterek, “Türkiye şu anda Avrupa'nın 1 numaralı obez ülkesi. Nüfusumuzun yüzde 20'si obez. Tabi kademeli bir şekilde obez. Öyle olunca da hasta da çok oluyor tabii ki” dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:04
Prof. Dr. Taşkın: Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3’üncü Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı yapıldı. Canlı yayınla ameliyatların da yapılacağı çalıştayda konuşan ve Türkiye'de ilk kez obez ameliyatlarını yapan emekli cerrah Prof. Dr. Mustafa Taşkın, "Türkiye obezite ameliyatıyla ilgili tercih edilen ülke. Avrupa’nın önündeyiz bu ameliyatlarda. Bir tek İtalya'da iyi bu konuda. Türkiye şu anda Avrupa'nın bir numaralı obez ülkesi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı o kadar yardımcı ki bu konuda, kurullardan geçirildiği takdirde devlet veriyor parasını. Devlet parasını verdiği için insanlar geliyor. Özellere de giden çok ama yine devletten faydalanıyor. Bizim ameliyat sayımız çok. Bizim hasta sayımızda çok ve insanımız da çok şişman. Avrupa ülkelerinde bir numarayız. Nüfusumuzun yüzde 20'si obez. Tabi kademeli bir şekilde obez. Öyle olunca da hasta da çok oluyor tabii ki" dedi.

Obez tanısı koydukları her hastaya cerrahi müdahale uygulamadıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, "Hasta ilk geldiğinde hastaların hepsini ameliyat etmiyoruz. Ameliyat geri dönüşümü olmayan bir hadise. Öncelikle konseyimizde hastalar tartışılıyor. Ameliyat gerekmeyen hastayı diyet, egzersiz ve ilaçla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Her vakaya cerrahi planlamıyoruz. Cerrahi gereken vakalara da konseyimizin kararıyla gereken yapılıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama HastanesiProf. Dr. Mustafa TaşkınObezObezite
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