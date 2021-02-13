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Prof. Dr. Yıldız Değirmenci: Koronavirüs felce sebep olabiliyor

DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün insan vücudunda sadece solunum yollarını etkilemediğini ifade ederek, “Kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi felce sebep olabiliyor” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 10:08
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Prof. Dr. Yıldız Değirmenci: Koronavirüs felce sebep olabiliyor

Dünya’da son 1 yıldır görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınına mutasyonlu virüs de eklenince uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, koronavirüsün solunum sisteminin yanı sıra nörolojik olarak da vücudun sinir sistemini etkilediğini belirterek, “Koronavirüs esas itibarıyla solunum yollarını etkileyen bir virüs. Ancak son zamanlarda, elde edilen vakalarda ve bildirilen yayınlarda biliyoruz ki sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor. Sinir sistemini etkileme potansiyeli de olan bir virüs. Sinir sisteminde birtakım değişiklikler yaratabiliyor. Bazen tamamen nörolojik belirti olmadan seyreden bu hastalıkta bazen çok yaygın olarak gördüğümüz kas ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmeleri, bulantı, kusmalar ve hastaların çok sık dile getirdiği koku alma bozuklukları gibi hafif belirtiler karşımıza çıkabiliyor” dedi.

İNMEYE NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Değirmenci ayrıca koronavirüsün kan pıhtılaşması nedeniyle inmeye neden olabileceğine dikkat çekerek, “Bunların yanı sıra kanın pıhtılaşmasına zemin hazırladığı için daha önemli olan inme gibi yani felce sebep olabilen tablolar ortaya çıkabiliyor. Sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbetlerle karşımıza geliyor. Çeşitli derecelerde bilinç bulanıklıkları görebiliyoruz. Daha ötesinde vaka bildirimleriyle gösterilmiş kolumuzu, bacağımızı çalıştıran periferik sinirler dediğimiz sinirlerin tutulumuyla birtakım güçsüzlükler, kuvvetsizlikler, duyu kayıplarına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her sistemi olduğu gibi sinir sistemini de etkileyen bir virüs” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Yıldız DeğirmenciKoronavirüsCovid19AşıFelçInme
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