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Profesör Doktor Türkay Sarıtaş tayin oldu

Ümraniye Çocuk Kliniği Gücüne Güç Katmaya Devam Ediyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Aralık 2021 Salı 17:27
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Profesör Doktor Türkay Sarıtaş tayin oldu

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, ileri akademik ve güçlü çalışan kadrosu ile son yıllarda Ümraniye ve etrafına, hatta yakındaki civar illerin yanısıra Ege’den, Karadeniz’e, yanısıra Doğu ve Güneydoğu illerine kadar uzak illere de  hem ayaktan gelen hasta hem de yatan hasta bazında giderek artan kalitede hizmet vermektedir.
Çocuk kliniğinde bütün çocuk bölümleri yer almakta olup, klinik son zamanlarda güçlü kadrosuna kattığı yeni öğretim üyeleri ile daha da güçlü hale gelmiştir.  
Nitekim, aktif çalışmakta olan Çocuk Kardiyolojisi - Çocuk Kalp Damar Cerrahisi bölümüne en son olarak Prof. Dr. Türkay SARITAŞ atanmış olup, ünite 4’ü profesör, 1’i Doçent olmak üzere toplam 5 Çocuk kardiyolojisi ve 2 Çocuk kalp Damar Cerrahisi uzmanı ve bölüme yeni katılan 2 tane yan dal asistanı ile hizmetlerini giderek arttırarak zenginleştirmiştir.
Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi bölümlerinde doğuştan gelen kalp hastalıklarının ameliyatlarının yapılmasının yanısıra, çocuk kardiyak yoğun bakım ihtiyacı olan çocuklara    da yoğun bakım hizmeti verilebilmektedir.
Ünitede ritim bozukluklarının tanısı ve ilaçla ya da anjiyo (Ablasyon, kalp pili ve şok cihazı takma vb…) ile tedavisi ile ilgili profesör öğretim üyesi  aynı zamanda genetik ritim bozuklukları ve kardiyomiyopati olarak adlandırılan kalp kası hastalıklarının tanı, takip ve tedavisini de yapmaktadır.  
Ünitede gebelerin karnındaki fetusların doğuştan kalp hastalıkları ya da ritim bozuklukları yönünden takip ve uygun olanlarında tedavilerinin yapılmasının yanısıra, doğuştan kalp hastalığı olan çocukluk yaş sınırını geçmiş ve erişkin hale gelmiş hastaların ve yine doğuştan kalp hastalığı olan ileri yaştaki hastaların da  takip ve tedavileri de yapılmaktadır.
Ayrıca ünitede yenidoğan bebekten ileri yaştaki doğuştan kalp hastalığı olan erişkin hastalara kateter-anjiyo yöntemi ile tüm girişimsel anjiyo işlemleri yapılabilmektedir. Uygun olan hastalarda kalp ameliyatlarına alternatif olarak anjiyo ile kapalı yöntemle kalp delikleri ve damar açıklıkları kapatılmakta, damar ve kapak darlıkları giderilmekte ya da ameliyatsız yapay kapak takılması işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Her geçen gün hizmet verilen hasta sayısı ve hizmet kalitesini arttıran Çocuk Kardiyolojisi bölümü ünitesine yeni katılması planlanan cihazlar ile ülkemizde sayılı merkezler arasında yer almayı hedeflemektedir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Profesör Doktor Türkay SarıtaşÜmraniye Çocuk Kliniği
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