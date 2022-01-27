Psikoterapi Neslihan Aslıhan Yazdı; ​Covid 19 Ve Sömestir 2022

Haber: Aslan Sayım

6 Eylül 2021’de başlayan yüz yüze eğitim sömestir tatiline girdi. Omicron boyutuna geçiş yapan Covid 19 pandemisindenta m iki yıl sonra öğrenciler karne almanın heyecanını yaşıyor. Bu sömestir her zamankinden farklı bir yarıyıl tatili! Bu karne sadece öğrencinin değil, öğretmenin, okulun, ail enin ve eğitim sistemin karnesi niteliğinde. Küresel iklim, küresel ekonomi, küresel gıda krizlerinden sonra küresel salgından dolayı tüm dünya yeni bir ortak kriz alanında daha buluştu. Korona virüs pandemisinin en fazla vurduğu sektörlerden biri bilindiği gibi eğitim sektörü oldu.Okullar kapandı ve uzaktan eğitim ön plana çıktı. Uzaktan eğitim teknolojisinin erişim imkanlarındaki aksamalar ilköğ retimden yüksek öğretime kadar tüm seviyelerdeki öğrencileri etkiledi.

​Kriz İçinde Kriz

​Krizler karmaşık bir yapıdadır. Kişi, örgüt ya da toplumlarda görülen zor zamanları ve nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili riskleri taşır. Tüm bunlar belirsizliğe tahammülsüzlük, karmaşa, güçlük ve yüksek oranda stres yaratır. Krizin kaynağında küresel bir çözüm beklenirken toplumu oluşturan diğer yapılar kendi içlerinde yaşayabilecekleri krizleri karşılamak durumunda kalabilir. Tıpkı eğitimde yaşanan krizin aileye yüklediği yeni görev gibi : Karne krizini yönetmek.

​Karne travması yaşanmasın diyen anne babaların ne yapacaklarını bilemediklerini görüyorum. Pedagojik danışmanlığını üstlendiğim öğrenciler ve ailelerden yola çıkarak rahatlıkla söylebilirim ki pan demi koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle karne durumları ele alınmalı. Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireyler olmaları için yöntem ve modele ihtiyaçları olduğu unutulmamalı. Karne dönemi tutumları, kriz yönetebilme becerilerinin öğrenilmesi, öz güven ve öz saygının yerleşebilmesi için önem arz ediyor.

​Tatil Tatildir

​İlk defa karneyle tanışan, karne heyecanını yaşayan öğrenciler karnelerini gururla göstermek ister. Karne belgedir.Notlarından ve davran ış puanlarından başka öğretmen yorumunun yer aldığı ve adının yazılı olduğu bu belge karşısında her öğrenci bir gayret gösterdiği için tebrik edilmelidir. Her gün okula gitmek bir gayrettir. Derse girmek için motive olmak ve çaba göstermek demektir. Özellikle ilköğretim öğrencileri gayretlerinden dolayı takdir edilmelidir. Ebeveynlere bütçelerini göz önünde tutarakhediye (ödül değil) vermelerini öneriyorum. Ayrıca hediyeninsürpriz olarak yapılması önemlidir. Tatilde geç kalkmak biraz daha geç yatmak oldukça normaldir. Ebeveynlerin çocukl arınınkuralları ihlal edeceğinden korkarak tatilleri bir önlem paketi haline getirmesini doğru bulmuyorum. Bilinmelidir ki öğrenme hiç durmaz. Tatilde eğlence ile devam eder. Gezerek görerek planlayarak ve programlama konusunda çocuklara yardımcı olunarak öğrenmenin başka bir bölümü yaşama geçirilir.

​Sözlerinize Ve Tutumlarınıza Dikkat Edin!

​ Notları yüksek olmayan bir karnenin sahibi bilin ki mutsuzdur. Eleştirileceği duygusuyla başa çıkma mücadelesi veriyordur. Özellikle ergenlerin karnesi için ebeveynlerin geri bildirimleri ortak bir dil taşımalıdır. Öğrencinin sorumluluğu öğrenciliğin gerektirdiklerini yerine getirmektir. Çoğunlukla dönem itibariyle kırılgan karamsar v e takıntılı bir yapı içinde bulanabilen gençlere “Hiç önemli değil”, “Sen yeter ki iyi ol”tarzı cümleler gerçek bir değerlendirme yapılmasını imkansızlaştırdığı gibi öğrenciyi ihtiyacı olan yapıcı eleştirilerden de mahrum bırakır. Hiçbir şey söylemeyip küs ve kızgın bir tavır sergilerseniz öğrencinin hissettiği baskıyı beş katına çıkarıyorsunuz demektir. Ayrıca bilin ki ergenler sözleriyle dile getiremediklerini bedensel olarak gösterip hasta olabilirler.Hastalanıp güçten düşmek depresyona davetiye çıkarır. Her öğrenci başarılı olmak ve bunu ailesine gururla gösterebilmek ister. Çocuklarınızın dozunda övgüye ve eleştiriye ihtiyacı vardır.

​Tatil Sınırsız Teknoloji Değildir​

​Özellikle küçük yaş gruplarının kontrolsüz ve süresiz oyun oynamasına izin verilmesi yanlış tatil anlayışının gelişmesine sebep olduğu gibi teknoloji bağımlılığına da davetiye çıkarmaktadır. TV izlemek, çev rimiçi oyunlara dahil olma ve internet kullanım sürelerini belirlemek gerekir. Zaman planlaması yapılması önemlidir. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ders tekrarıyapmalı ve kitap okumaya özendirilmelidir. YKS sınavlarına hazırlanan lise öğrencileri ise günde üç saat mutlaka ders çalışabilmeli ve deneme sınavlarına girebilmelidir. Teknoloji kullanımının minimum seviyede tutulması sınav stresi ile başa çıkma becerilerinin artmasına ve sınava yönelik çalışmalara daha fazla zaman ayırmaya yardımcı olacaktır.

​Sömestir tatili biraz mola almak, dinlenirken eksiklikler ini gidermek açısından iyi bir fırsattır. Bütün öğrencilere krizlerinifırsata çevirebilecekleri iyi tatiller dilerim.

Neslihan ASLIHAN

Çift ve Aile Terapisti

Uzm. Psikolojik Danışman