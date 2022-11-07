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Radyoloji çalışanlarından şua izni açıklaması

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:32
Radyoloji çalışanlarından şua izni açıklaması

İSTANBUL - Radyoloji çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Röntgen ve görüntüleme alanlarında çalışan radyoloji teknisyenleri ve sendika üyeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servis önünde bir araya geldi. Hastane önünde çevik kuvvet polisleri de yer aldı. Çalışanlar adına açıklama yapan Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, kanunlarla düzenlenmiş haklarının ellerinden alındığını söyledi.  Aslanoğlu, "Mevzuat değişiklikleriyle birçok hakkımız kısıtlanıyor ya da tamamen kaldırılıyor. Şua izinlerimiz ve yıpranma denilen fiili hizmetlerimizin kaldırılması demek, bizlerin daha fazla radyasyona maruz kalması ve kanser olmamız demek. Sağlığımızdan da haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Radyasyonla çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunla düzenlenmiş haklarının aynen korunmasını istiyoruz. Radyoloji alanında personel eksikliği gidererek, iş yükümüzü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını istiyoruz. Taşeronluk sistemine son vererek görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji çalışanlarına güvenceli, kadro verilmesini istiyoruz. Teşvik sistemine son verilerek tek kalemde insanca yaşanacak temel ücret artışı yapılmasını talep ediyoruz." dedi.  

Açıklamaların ardından sağlık çalışanları olay yerinden ayrıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Radyoloji çalışanlarışua Izni
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