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Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, uzun süreli açlık, ağız ve diş sağlığını korumak için hem ağız hijyeni alışkanlıklarında hem de beslenme biçiminde bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılar. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız ve Çene Radyolojisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce bilgilendirmelerde bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 18:23
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Ramazan Ayında Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?

İSTANBUL- Ağız ve diş sağlığını korumak her zaman dikkat edilmesi, önem verilmesi gereken bir konudur. Günlük yaşantımızda ağız ve diş sağlığını korumak için sabah ve akşam olmak üzere en az iki kere diş fırçalamak; diş ipi, ara yüz fırçası ve ağız gargaraları gibi ek materyaller kullanmak yeterli olmaktadır. Fakat Ramazan ayında değişen beslenme rutini ile birlikte daha dikkatli olmalıyız.

Özellikle Ramazan ayında kişilerin en rahatsız olduğu durumların başında ağız kokusunun (halitozis) artması gelmektedir. Yapılan araştırmalarda ağız kokusunu oluşturan en büyük etmen dil üzerinde biriken bakterilerdir. Oruç tutanlarda ağız kokusunun görülmesinin diğer sebepleri ağız kuruluğu, iyi temizlenmeyen diş yüzeyleri, uyumsuz restorasyonlar ve bunların aralarında biriken yemek artıklarının oluşturduğu plaktır.

“Sahur ve iftar sonrası dişler titizlikle temizlenmeli”

Sahur ve iftar sonrası titizlikle yapılan diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dil üzerinin dil kazıyıcılar ile temizlenmesi hem diş çürükleri ve diş eti iltihaplarını hem de ağız kokusunu önleyecektir. Yine ağız kokusunu engellemek için ağız gargaraları kullanılması önerilmektedir. Ramazan ayında gün içinde ise macun kullanılmadan kuru fırçalama yapılması oluşan dental plağı ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

Peki ramazanda başka nelere dikkat edilmeli?

  • Öncelikle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli,
  • Hem ağız kuruluğunu hem de vücut dehidratasyonunu önlemek için iftar ve sahur arası bol bol su içilmeli,
  • Hızlı yemek yememek ve lokmaları yavaş ve iyi çiğnemek sindirime yardımcı olduğu kadar ağız ve diş sağlığı açısında da oldukça önemli,
  • Dişlerinize ve diş etlerinize zarar vermemesi için çok sıcak veya soğuk yemek-içecek tüketmemelisiniz,
  • Ramazan ayında peynir ve süt ürünleri tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Bu şekilde en doğal yoldan dişlerinizin çürümesinin önüne geçmiş olursunuz,
  • Sarımsak ve soğan gibi gıdalardan uzak durulmalı,
  • Süt ve balık sindirim sırasında kötü koku açığa çıkaran proteinler içerdiğinden tüketiminden hemen sonra dişler fırçalanmalı.

Bilinenin aksine oruçlu bireylerde su yutulmayacak şekilde birçok dental işlem (diş taşı temizliği, basit dolgular, ölçü alımı vs.) uygulanabilmektedir. Ancak yine de en güzeli ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gitmek olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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