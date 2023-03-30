Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.896,07
ALTIN
1.220,88
DOLAR
19,17
STERLİN
23,90
EURO
20,96
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Ramazan "sigarayı bırakmak için" bir fırsat olabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

30 Mart 2023 Perşembe 19:53
0 Okunma
Ramazan "sigarayı bırakmak için" bir fırsat olabilir
Edirne

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara, elektronik sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu vurguladı.

Ramazanda bazı sigara tiryakilerinin ezan okunduğu gibi sigara yaktığını belirten Ekuklu, "İftarı sigarayla açmak oldukça zararlıdır. Sigarayla iftar yapıldığında midedeki asit salgısı ciddi bir şekilde artarak mide rahatsızlıklarına neden olur. Dumanla birlikte akciğerler de bundan çok olumsuz etkileniyor." dedi.

Ramazan ayının sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Ramazanda sigara tiryakileri günün uzunca bir süresini sigarasız geçiriyor. Nikotin bağımlılığı, psikolojik bağımlılık gibi sigaranın çeşitli bağımlılık türleri var. Sigara tüketen insanları en çok psikolojik bağımlılık etkiliyor. Ramazanda tiryakiler oruç tutarak sigaradan kurtulmuş oluyor. Özellikle bırakmak isteyenler için nikotin bağımlılığı da ciddi bir sorun. Sigarayı bırakmak için bir niyet varsa ramazan ayı onlar için bir fırsat olabilir."

"Kararlılıkla hareket edilmeli"

Ekuklu, sigarayı bırakmak isteyenlerin kesin bir kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Tiryakilerin tüm gün "iftar olsun" diye beklediğini, sigarayı aklından çıkaramadığını anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Ramazanda sigarayı bırakma niyetindeyseler kararlı olmak, zaman belirlemek çok önemlidir. 'Ramazanda sigarayı bırakacağım' gibi zaman belirleme, bırakmayı kolaylaştıran yardımcı bir yöntemdir. 'Ramazanla birlikte sigarayı bırakacağım' diye bir motivasyon varsa nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmak için nikotin bantları kullanılabilir. Tütün ürünlerini bırakmakta kararlılık, tarih belirleme, başarıyı artıran faktörlerdir.

'Ramazanda sigarayı bırakacağım' dendiğinde ekstra motivasyona neden olur. Burada yardıma ihtiyaç duyanlar için zaten devlet hastanelerinin sigara bıraktırma üniteleri var. Sağlık Bakanlığınca ilaç desteği, nikotin bandı desteği de yapılıyor. Oralardan da destek alınarak ramazan sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan AyıSigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ, Kovid-19 aşı tavsiyelerini revize etti
DSÖ, Kovid-19 aşı tavsiyelerini revize etti
Kalp çarpıntıları başka etkenlerle birleşince inmeye sebep olabiliyor
Kalp çarpıntıları başka etkenlerle birleşince inmeye sebep olabiliyor
Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor
Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans