Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Ramazanda aralıklı beslenme vücuda gençlik kazandırıyor

AİD İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Kılıç Gültekin, ramazanın getirdiği aralıklı beslenmenin, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırdığını belirtti.

08 Nisan 2023 Cumartesi 18:34
0 Okunma
Ramazanda aralıklı beslenme vücuda gençlik kazandırıyor
İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin, orucun sağlığa yararlı etkilerinin "aralıklı oruç" diyetiyle ilgili çalışmalardan sonra oldukça netleştiğini aktardı.

Yemeğe 14-16 saat ara verildiğinde antioksidan savunma mekanizmalarının devreye girdiğini anlatan Gültekin, uzun süre aç kalmayla birlikte hücrelerde DNA onarımının başlayıp yeni ve daha sağlıklı hücreler edinmek için vücudun hasarlı hücreleri temizleme yolu olan otofajinin gerçekleştiğini ifade etti.

Gültekin, yemeğe verilen bu aranın, yanlış katlanmış veya kümelenmiş proteinlerin yıkımında, hasarlı organellerin temizlenmesinde ve hücre içi patojenlerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Uzun süre aç kalmak, beyin fonksiyonlarında düzelme, öğrenme ve hafıza kapasitesinde artış meydana gelir. Uzun açlık sonrası yağ hücrelerinin parçalanması sonucu ortaya çıkan keton cisimcikleri beyin ve gövdemizin yaşlanmasını geciktirir ve metabolizmanın aktif işleyişinde önemli rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

"Vücudumuzun yıllık bakımı gerçekleştiriliyor"

Uzun süre aç kalmanın Alzheimer ve parkinson hastalarının yakınmalarında da kısmi olarak iyileşmeye yol açtığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Bu durum ayrıca obezite, romatolojik hastalıklar ve kanser riskini de azaltıyor. Kemoterapi alan hastalarda bu şekilde beslenmenin tedaviye daha iyi cevap verdiği gösterildi. Ramazanın getirdiği aralıklı beslenme ritüeli, yemenin serbest olduğu saatlerde yeterli sıvı almak şartı ile hücreleri onararak, vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor. En önemlisi de bağışıklık sistemimiz bunu fırsat bilip vücudumuzun yıllık bakımını gerçekleştiriyor."

Gültekin, oruç sırasında uzun süre aç kalındığı için yağ yakımının arttığını ve kan şekerinin düzenlenmesi, strese karşı direnç ve inflamasyonun baskılanmasının da bu açlık süresince gerçekleşerek sağlığa büyük katkı sağladığını belirtti.

Açlık esnasında metabolik hasarlı moleküllerin tamir edildiğini ya da ortadan kaldırıldığını aktaran Gültekin, "Bağışıklık sistemimiz bu elverişli ortamda 'vakit tamir zamanı' diyerek işe koyulur, beslenme sonrası vücudumuzda oluşan serbest radikallerin zararını gidermeye başlar. Üç öğün yemek ve arada atıştırmalıklar şeklinde beslenmede bağışıklık sistemimiz bu tamir süreci için zaman bulamaz ve gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Gültekin, kanda yüksek şekerin varlığının doğal bağışıklık hücrelerinin hareketini yavaşlattığına dikkati çekerek, orucun kan şekerinin düzenlenmesinde, tansiyonun kontrolünde, karın bölgesindeki yağlanmanın azaltılmasında da olumlu etkilerinin bulunduğunu anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ramazandasağlıklıbeslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bilim insanlarından insan toplardamarlarında uluslararası literatüre giren çalışma
Türk bilim insanlarından insan toplardamarlarında uluslararası literatüre giren çalışma
Deprem bölgesindeki sahra hastanelerine ilişkin standartlar belirlendi
Deprem bölgesindeki sahra hastanelerine ilişkin standartlar belirlendi
Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında
Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin altında
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans