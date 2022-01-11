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‘Rize’de hastaların yüzde 90’ından fazlası aşısız ya da eksik aşılı’

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:29
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‘Rize’de hastaların yüzde 90’ından fazlası aşısız ya da eksik aşılı’

RİZE - Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nce “Covid-19 hastalığını ağır geçirip, bu yüzden hastanelerimizde yatarak tedavi olmak zorunda kalan hastalarımızın yüzde 90’ından fazlası ya tamamen aşısız ya da aşılarını tamamlayarak eksik aşılı kimselerdir” açıklaması yapıldı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte son günlerde vaka sayılarında 'Omicron' varyantının etkisiyle hızlı artış sürecine girildiği belirtildi. Açıklamada, “Pozitif vakalarda ve bu kişilerin temaslılarında karantina süreci 7 gün. Son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu almayan kişiler de önceden aşılarını olmuş olsalar dahi 7 günlük karantina sürecine sabit tutulacaktır. Covid hastalığını ağır geçirip, bu yüzden hastanelerimizde yatarak tedavi olmak zorunda kalan hastalarımızın yüzde 90’ından fazlası ya tamamen aşısız ya da aşılarını tamamlayarak eksik aşılı kimselerdir. Aşılarını olmuş kişilere Covid hastalığı bulaşsa dahi hastalığı hafif bir şekilde geçirdikleri net bir şekilde gerçektir” denildi.

Hatırlatma dozu çağrısında bulunulan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın zaman kaybetmeksizin hiç aşı olmayanların aşı olmaları, öncesinde aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş kişilerin de hatırlatma dozunu bir an evvel yaptırmaları gerekmektedir” denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeAşısızVakalarEksik Aşı
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