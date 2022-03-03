SAÇ TASARIMCISI MEHMET UZUN: "ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KAYNAK SAÇ YAPTIRIYOR"

Seneler önce Samsun'dan yola çıkarak uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atan, şimdilerde ise saç konusunda bir marka haline gelen ve İstanbul Beylerbeyi'nde güzellik merkezi bulunan Saç Tasarımcısı ve Eğitmen Mehmet Uzun, kadınların yanı sıra son dönemde erkeklerin de özellikle saç ektirmek istemeyenlerin kaynak saç için geldiklerini ve bu konuda çok rağbetin olduğunu dile getirdi.

Kaynak saç ve saç protezi işlemlerinin sadece kadınlara ait olmadığının, doğru ellerle yapıldığı takdirde işlemlerin bir zararı bulunmadığının, 2 ya da 2.5 ayda bir kaynak saça bakım yapılması gerektiğinin ve kaynak yaptıran belli bir yaş grubunun olmadığının her yaş grubundan danışanlarının geldiğinin altını çizen Saç Tasarımcısı ve Eğitmen Mehmet Uzun; güvenilmeyen, eğitimi bulunmayan, iyice araştırılmayan amatör yerlere gidilmesini kesinlikle önermiyor.

Eğitimci ve Saç Tasarımcısı Mehmet Uzun, kendisini tanıtırken şu cümleleri kullandı:

"Samsun doğumluyum. Eğitmen saç stilistiyim. 6 kız, 1 erkek kardeşim var. Samsun’da çıraklık dönemimi tamamladıktan sonra kalfalık ve ustalık belgelerimi almak için İstanbul’a geldim. Nişantaşı’nda kalfalık ve Ustalık seviyelerimi tamamladıktan sonra Mehmet Uzun Hair Dresser markasını kurdum. İstanbul Beylerbeyi’nde denizin tam kenarında bulunan çok keyifli, cıvıl cıvıl bir güzellik merkezim var. Burada saç kaynağı eğitimleri veriyor, aynı zamanda da danışanlarımın işlemlerini gerçekleştiriyorum. Merkezimde hem kadınlara, hem erkeklere hizmet veriyoruz. Alanında uzman olan ekibim ile keyifle ve güler yüzle, yıllardır hizmet veriyor ve tercih edilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. “Erkeğin makyajı saçlarıdır” mottosuyla yola çıktım. Yıllarca eğitimlerimi aldıktan ve markamı kurduktan sonra, erkek saç stylingi üzerine uzmanlığımı geliştirdim ve saç ekimi yaptırmak istemeyen insanlara bundan başka bir yöntem olabiliceğini de göstermek adına bu yönde girişimlerde bulundum ve bu marka altında, sektörün en iyilerinden biri oldum. Günlük hayatın yoğunluğunu spor yaparak ve Beylerbeyi İskelesi’nin hemen yanında bulunan merkezimde vakit geçirerek atlatıyorum. Hem erkek hem kadın saçına dair eğitimlerim var fakat uzmanlığımı kaynak saç üzerine yaptım. Türkiye’de erkek saç kaynağı yapan nadir merkezlerden birinin sahibi oldum. Bizleri; “mehmetuzunhairdresser” instagram, facebook, tiktok hesaplarımızdan takip edebilir, randevularınızı oluşturabilirsiniz."

İsmail GÖKGEZ

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