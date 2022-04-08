Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi. Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.