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Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı

Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, ramazanın ilk sahurunu da görev başında yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Nisan 2021 Salı 10:59
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Sağlık çalışanları ilk sahuru görev başında yaptı

ANTALYA - Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Bir yılı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden 112 Acil Servis çalışanları da ilk sahur heyecanını ailelerinden uzak, görev başında yaşadı. Antalya'daki Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları da ilk sahurlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı. İstasyonda yiyeceklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, sahurun ardından çıkan görev için istasyondan ayrıldı.

İstasyonda görevli paramedik Ferhat Gül, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirterek, “Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdik. Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Görevimizi yaparken, bizim için zaman kavramı yok. Sadece aldığımız çağrıyla bir hayatın kurtarılması en önemli unsurdur. Bazen yemek fırsatı bulamadığımız, vaktinde yiyemediğimiz zamanlar dahi oluyor. Önceliğimiz hastanın hastaneye yetiştirilmesidir. Biz her zaman görevimizin başındayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıIlk Sahur
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