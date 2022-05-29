Sahte güneş kremi uyarısı

İSTANBUL,(DHA) - SAHTE güneş kremlerinin satışının artmasıyla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay uyarıda bulundu. Prof. Dr. Zekayi Kutlubay "Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine dönen rahatsızlıklar olabilir. Bu ürünlerin kullanımı derinin hormonal yapısını bozabilir. Hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri davranarak kişide bir takım hormonal değişikliklere bile neden olabiliyor" dedi.



Havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılmasıyla güneş kremine talep arttı. Güneş kremi fiyatlarının da artmasını fırsat bilen sahtekarlar, sahte güneş kremini piyasaya sürmeye başladı. Son dönemde sahte güneş ürünlerine yönelik şikayetler de arttı. Emniyet güçlerince sahte güneş ürünlerine yönelik operasyonlar da başladı. Geçen hafta Bağcılar'da bir işyerinde 1548 sahte güneş kremi ele geçirildi.

"SAHTE GÜNEŞ ÜRÜNLERİ, MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER PİYASADA SATILIYOR"



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay sahte güneş kremine karşı uyarıda bulurdu. Kutlubay, "Güneşin faydaları gibi zararları da var. Deri kanserinin yüzde 90 sebebi güneş ışığı yani UV. Deride alerji, lekelenme, kırışıklık gibi bir takım yan etkileri de var. Biz, ailesinde deri kanseri hikayesi olanlarda, açık ten rengi olanlarda, renki gözlü gibi belirli özellikleri olan kişilerden mutlaka güneşten korunmalarını isteriz. Bununla beraber doğru marka ve ürünü ve seçmek de çok önemli. Son zamanlarda duyuyoruz ki bir takım güneş ürünlerinin sahteleri, merdiven altı üretilen güneş kremleri piyasada satılıyor" dedi.

"SAHTE ÜRÜNLE GERÇEK ÜRÜNÜ AYIRT ETMEK ZORDUR"



"Güneş ürünleri mümkünse eczane ve bilinen marketlerden alınsın" diyen Zekayi Kutlubay, "Pazar ve bilmedikleri yerlerden almasınlar. Çok pahalı bildiğiniz bir ürün eğer çok ucuza satılıyorsa bir yerde orada mutlaka bir sıkıntı vardır. Sahte ürünle gerçek ürünü ayırt etmek zordur ama alacakları ürünün markasına baksınlar, barkodu var mı? Kremin rengine baksınlar, renginde bir değişiklik var mı? Renginde bir bozukluk var mı? Bir kaç farklı renkten mi oluşuyor? bunlara baksınlar. Ürün köpürmüş mü ona da baksınlar, ürünün kıvamı değişik olabiliyor. Krem bazen alta çöker, üstte sıvı kalıyor. Bunların olmaması lazım, ürün tek kıvamda olması lazım. Kullandıktan sonra bozuluyorsa, kıvamı kokusu değişiyorsa,kötü koku oluşuyorsa dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

"HORMONLARDA BİLE DEĞİŞİM YAPABİLİR"



Prof.Dr. Kutlubay "Sahte ve merdiven altı ürünlerde alerjik reaksiyon, daha fazla bir irritasyon, deride yara, kızarıklık,şişme, ödem daha çok akneye meyil ya da aknenin çıkması, deri enfeksiyonlarına yatkınlık meydana gelebiliyor. Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz, olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine gidişat oluşturabilir. Derinin hormonal yapısını bozabilir, hormonal problemlere neden olabiliyor. Hormonal düzensizlikler oluşturabiliyor, guatr gibi hormonal düzensizliklerine neden olabilir, hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri davranarak kişide bir takım hormonal değişikliklere bile neden olabiliyor. Genelde ilk kullanımdan itibaren kendisini belli eder. Deride kaşıntı, kızarıklık, şişme, kabarıklık gibi reaksiyonlar gösterebilir. Bir kaç hafta sonra ortaya çıkan reaksiyonlar da olabiliyor. Eğer şüphe duyarlarsa hemen kullanımı bırakacaklar. Bir dermatologa başvurmakta fayda var. Hemen yıkansınlar, o sahte ürünü ne kadar uzaklaştırırsak o kadar iyi" dedi.