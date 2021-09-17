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Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 14:28
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Samsun Sağlık Müdürü: Vaka artışı hastanelere yansımaya başladı

SAMSUN - SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, “Vaka sayılarımız artıyor. Sayılardaki artış, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından 4-10 Eylül'ü kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, Samsun’da 211,71 oldu. Kentte yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşı oranları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, halkı uyardı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu hafta insidans hızının 100 binde 211,71 olarak gerçekleştiğini kaydeden Oruç, “Vaka sayılarımızdaki bu artış, maalesef artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu yansımayı durdurmak için aşı çalışmalarımızı yaygın bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki vakaların neredeyse yüzde 90’ı delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının etkisiyle hızlı bulaşan hastalık, aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor. Samsun’da aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan ve iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerden oluşuyor. Maalesef hastane yatışlarımız, yoğun bakım hastalarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu da bu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor” diye konuştu.

Aşı vurgusu yapan İl Sağlık Müdürü Oruç, şöyle devam etti:

“Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını şubat, mart, nisan, mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü hatırlatma doz aşınızı mutlaka yaptırın.  Aşı sadece sizi korumaz. Hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalinizi de azaltır. Bu nedenle hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilere hastalığı bulaştırmamak için lütfen ertelediğiniz aşısınız tamamlayın. Birinci dozda yüzde 85 oranına ulaştık ancak ikinci dozda 18 yaş üstü hedef nüfusa göre yüzde 69 seviyesindeyiz. Vakalar artıyor. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor. Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalmasını istiyorsak, elimizdeki en güçlü silah olan aşıyı mutlaka daha da etkin kullanmalıyız. ‘Bir doz aşı oldum bana yeter’ dememeliyiz. İki doz aşımızı yaptırmışsak hatırlatma dozuyla koruma kalkanını güçlendirmeliyiz. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça Samsunspor’umuzun maçını statta izleyelim, sosyal etkinliklerimize katılıp, seyahatlerimizi güven içinde yapalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Yeniden koronanın hayatımıza hakim olmasına izin vermeyelim.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayılarında ArtışSamsun Sağlık Müdürü
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