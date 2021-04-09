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Samsun’da aşı randevularında azalma

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, en çok vaka görülen illerin başında yer alan kentteki aşı randevularıyla ilgili, "Günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahibiz. Ancak son 3 günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Nisan 2021 Cuma 15:16
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Samsun’da aşı randevularında azalma

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında paylaşılan güncel haritada; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72’e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda kentte sürdürülen Covid-19 aşı uygulaması ve randevuları hakkında bilgi verdi.

‘AŞI SEVKİYATI DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR’

60 yaş üstü vatandaşlar, eşleri ve Sağlık Bakanlığı'nca tanımlanan kronik risk grubundaki vatandaşların aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oruç, “Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın tercihine göre hem Biontech hem de Sinovac aşıları uygulanıyor. Sinovac aşısı tüm sağlık tesislerimizde, Biontech aşı uygulama süreci ise bugün itibariyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Çarşamba, Bafra ve Gazi Devlet hastanelerimizin de eklenmesiyle 4 ayrı sağlık tesisimizde sürdürülüyor. Şu ana kadar ilimizde 3 bin 800 doz Biontech aşı uygulaması yapıldı. İlimizde halen kamu-özel hastanelerimizle aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere 400’ün üzerinde noktada aşı uygulamamız devam ediyor. Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılıyor” dedi.

‘KORONAVİRÜSE KARŞI ELİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ GÜÇ AŞI’

İl olarak günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahip olduklarını belirten Oruç, “Ancak son 3 günün verilerine baktığımızda alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor. 60 yaş üstü kişiler, eşleri ve sağlık durumu nedeniyle aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımızın birinci doz aşı tamamlama oranına baktığımızda da yüzde 61 gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu da neredeyse 60 yaş üstü grupta, neredeyse her 10 kişiden 4’ünün aşısını henüz yaptırmadığı anlamına geliyor. Covid 19’a yakalandığında, hastalığı sonucu ölüm olabilecek ağır bir tabloyla geçiren risk grubundaki bu vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Randevularını alsınlar, aşı tercihlerini yapsınlar ve aşının koruma kalkanın içine girsinler. Aşıda istenen oranları elde etmemiz için vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Koronavirüse karşı elimizdeki en önemli güç aşı. Eğer ilimizin renginin kırmızıdan, mavi ve sarı renklere dönmesini istiyorsak mutlaka aşı randevumuzu alıp, aşımızı yaptırarak bu mücadeleye destek olmalıyız.  Endişe etmemiz ya da tereddüt etmemiz gereken bir durum yok. Lütfen Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS üzerinden aşı randevumuzu oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. Aşımızı olalım, önlemimizi alalım, maskemizi indirmeyelim. İnşallah aşı uygulaması ve önlemlere tam uyumla özlemini duyduğumuz bir Ramazan Bayramı geçirme şansına sahip olacağız” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 09.04.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali OruçAşı Randevusu
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