Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi

İSTANBUL - Akciğer kanserinin dünyada ve Türkiye’de özellikle erkekler arasında en sık görülen kanser olduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında; tedavi yöntemi, korunma yolları ve görülme sıklığına yönelik bilgi verdi.



TÜRKİYE’DE HER 100 BİN ERKEKTEN 70’İ AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanserinin, kanserden yaşam kayıpları içerisinde birinci sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Salepçi, “En yüksek akciğer kanseri oranları Doğu Avrupa’dan Macaristan, Batı Asya’dan ise Rusya, Çin ve Türkiye’deki erkekler arasında görülüyor. Macaristan’da 100 bin erkekten 78’i akciğer kanseri bunu 100 binde 71 ile Sırbistan 100 binde 70 ile Türkiye izliyor. Erkekler arasında akciğer kanseri görülme oranlarında Türkiye dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Çünkü bu ülkelerde erkeklerde sigara içme oranı yüzde 50 ve üstündedir. Kadınlarda akciğer kanseri görülme oranı ise Macaristan’da 100 binde 38, Türkiye’de ise 100 binde 8’dir. Son yıllarda kadınlar arasında sigara içme oranı arttıkça akciğer kanseri görülme sıklığı da artıyor” diye konuştu.



PASİF İÇİCİLİK AKCİĞER KANSERİ NEDENİ

Akciğer kanserinin başlıca nedeninin sigara içmek olduğunu belirten Prof. Dr. Salepçi, “Tüm dünyada erkeklerin kadınlara göre sigara içme oranı çok yüksek. Tütün kullanımı dışında radyasyona maruziyet, hava kirliliği, kronik akciğer hastalıkları, genetik yatkınlık akciğer kanseri nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca, pasif içicilik de akciğer kanseri nedenidir” dedi.

“SIRT VE GÖĞÜS AĞRISI BAŞLICA BULGULARINDAN BİRİ”

Akciğer kanserinin sinsi seyrettiğini söyleyen Prof. Dr. Salepçi, “Çünkü kişiler sigara içiyordur, o yüzden öksürük belirtisi çok uyarıcı olmaz. Sigara içenlerde sık görülen KOAH hastalığının da başlıca bulgusu olduğu için bu kişiler öksürük şikayetinin mevcut hastalıkları ile ilişkili olduğunu düşünerek umursamaz davranabilirler. Akciğer kanseri ilerleyip çevredeki dokulara saldırdığı zaman esas bulguyu verir. Sırt ağrısı bu belirtilerden biridir. Göğüs duvarına ilerlediği zaman oradaki kemiklerin tümör tarafından istila edilmesiyle sırt ve göğüs ağrısı başlıca bulgularından biri olabilir. Bazen kanser damarlara sıçrar, o zaman ağız yoluyla ağır kanamalara sebep olur. Bazen de hiç fark edilmez tümör büyür, uzak organlara sıçrar, beyne ulaşır hasta felçli olarak bize gelir, tesadüfen akciğer kanseri olduğu ortaya çıkar. Bulgu verdiği zaman ya bölgesel olarak ilerlemiş ya da metastazını yapmış oluyor” diye konuştu.



ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Akciğer kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salepçi, “Erken teşhis edilirse ameliyatla çıkarılarak kesin tedavi mümkün. Erken teşhisle ölüm oranları büyük oranda düşüyor. Uluslararası Kanser Dernekleri son 5-6 yıldır akciğer kanseri erken tanısı için bir tarama programı önermektedir. Buna göre belli risk grupları tanımlandı. 55-75 yaş arasında 30 yıldır günde 1 paket sigara içmiş olmak, halen aktif içici olmak veya bıraktıysa da 15 yıldan daha erken dönemde olmak, işte bu grup yüksek risk grubu olarak belirlendi. Kanseri erkenden tespit etmek için bu gruptaki kişilere yılda bir kez düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi öneriliyor. İkinci bir risk grubu daha tanımlandı, bunda ise yaş 50 ve üstünde, 20 yıldır günde 1 paket sigara içiyor olmak, veya bıraktıysa 15 yıldan daha az zaman geçmiş olması, buna ek olarak daha önce geçirdiği başka kanseri olması, ailesinde akciğer kanseri öyküsü bulunması, kronik akciğer hastalığı olması bunlar da yine yüksek risk grubunda sayılıyor. Bu gruba da her yıl düşük doz akciğer tomografi taraması öneriliyor” diye konuştu.



HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERLE OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR



Akciğer kanserlerinin en fazla yüzde 30’nun erken evrede yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Salepçi, “Bu nedenle evre 1,2’de kanseri yakalamak çok önemli, evre 3’ten sonra da tedavi mümkün, ameliyat olan vakalarımız var. Ama mutlaka kemoterapi, radyoterapi de tedaviye eşlik ediyor. Evre 4’te ise esas tedavi kemoterapidir, uzak organlara sıçramıştır, mecbur kalınırsa ameliyat edilir. Bu hastalarda da son yıllarda hedefe yönelik tedavi ve aşıyla iyi sonuçlar alıyoruz, hasta beklenenden daha uzun süre yaşayabiliyor” ifadelerini kullandı.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİLMELİ

Akciğer kanseriyken sigara içmeye devam etmenin tedaviyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salepçi, “Spor yapılması, düzenli ve sağlıklı beslenilmesi lazım ama en önemlisi sigarayı bırakmak, içmemek gerekiyor. C vitamini kanserden korur, ağır ve yağlı gıdalardan uzak duralım. Gençlerde görülme oranı çok düşük ama yıllar önce 32 yaşında bir hastamı akciğer kanserinden kaybettim, sigara içmeye 5 yaşında başlamış. Ailesinde de akciğer kanseri öyküsü vardı” dedi.