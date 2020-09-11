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Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor

Kullandıktan sonra muhafaza edilmeden rastgele yerlere atılan maskeler tehlike oluşturuyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gülden Ersöz, maskelerin kullanıldıktan sonra 2 ayrı poşetin içine konulup atılması gerektiğini belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:25
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Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bulaşı engelleyen maskenin kullanımı ülke genelinde zorunlu hale getirilirken, uzmanlar kullanıldıktan sonra bilinçsizce ortalığa atılan maskelerin, tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Dr. Gülden Ersöz, kullanılmış maskelerin nasıl muhafaza edileceği ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

'MASKE EN ÖNEMLİ BARİYER'

Solunum yolu enfeksiyon etkeni olan koronavirüse karşı en önemli bariyerinin maske olduğunu belirten Dr. Ersöz, "Maskeler bulundukları yere göre farklılıklar gösterebilir. Toplumda kullanılan maskeler cerrahi maske ya da buna eş değer maskeler olmalı. 2 çeşit maske var. Biri pamuklu kumaş içermeyen bizim kullandığımız 3 katlı maskeler, diğeri ise toplumda kullanılması daha uygun olan pamuklu kumaştan yapılan maskeler. Maskelerin ıslandığı ya da kirlendiğinde yıkanarak kullanılması mümkün olabilir ama tıbbi maskeler kirlendiği zaman atılmalı. Maske takılmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. El hijyeni sağlandıktan sonra maske takılmalı. Maskenin yüzü tam sarması ve burnun üst tarafını sıkacak bir metalin olması gerekiyor. Maske yanlardan tutularak çıkartılmalı. Maskeyle birlikte siperlik de kullanılabilir. Ama tek başına siperlik etkili değildir" dedi.

'MASKELER 2 AYRI POŞETE KONULUP ATILMALI'

Maskenin tıbbi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Ersöz, "Maske çıkartıldığı zaman herhangi bir yere konulmamalı. Tekrar kullanacaksak temiz bir naylon poşet içinde veya kağıt bir zarf içinde muhafaza edilmeli. Ama kirlendiyse mutlaka tıbbi atık olduğunu düşünelim. Nasıl bizi hasta ettiyse başkalarına da virüs bulaştırıp hasta edebilir. O yüzden 2 poşet içine koyup atmalıyız. Önümüze gelip hiçbir yere atmayalım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakMaskeEnfeksiyonPandemiKoronavirüsCovid19
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