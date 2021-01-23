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'Sokak kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi. İlhan, "Öncelikli olarak belki hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 11:15
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'Sokak kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir" dedi.

'BELKİ HAFTA SONU BİR GÜN KISITLAMA SÖZ KONUSU OLUR'

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların peyderpey nasıl gevşetileceğine ilişkin ise, "Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. 

'BİNLİ RAKAMLARI GÖRÜRSEK KISITLAMALAR GEVŞETİLEBİLİR'

Vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kısıtlamaların gevşetilmesinin uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. İlhan, "İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Vaka sayısı azalıyor, hasta sayısı azalıyor, aşılama başladı. Böyle umutlu bir ortam söz konusuyken biraz daha sabretmek, işler yolunda giderken işi bozmamak gerekiyor açıkçası. Belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır" dedi.

'KAFE RESTORANLAR İÇİN 2 BİNİ GÖRMEMİZ LAZIM'

Prof. Dr. İlhan, kafe, restoranların faaliyete girmesi için ise vaka sayısında 2 bin rakamını işaret etti. İlhan, "Restoranların kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın vakaların ve hasta sayılarının daha da aşağıya gelmesi için bir an önce normal hayata daha rahat döneceğimiz mümkün" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKısıtlamaSokakYasakProf.Dr. Mustafa Necmi İlhan
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