Son yıllarda saç dökülmesi ile başı dertte olan birçok kişi protez saç sistemi uygulatıyor

Haber: Hakan Kanburoğlu

Tıbbi işlemlerin en büyük alternatifi olan protez saç sistemini 1990 yılında ilk defa kullanan Mustafa Kemal Çiçek, Türkiye’ye bu yöntemi tanıştırdı. Birçok ünlünün protez saç tercihi sonrası büyük bir trend yakalayan sektörün son 10 yılda çağ atladığını söyleyen Çiçek, kalıp saç ile kişiye özel protez saç hakkında da bilgi verdi. Şu anda Türkiye’de protez saç kullanan kişi sayısının 1.5 milyon olduğunu belirten Kemal Çiçek, “Ya saç renginden ya kalıp bozukluğundan ya da ön tarafın doğal olmamasından dolayı hazır kalıp mutlaka bir falso verir. Altyapının iç bölgesinde kişinin adı ve soyadı yazmıyorsa mutlaka hazır kalıp yöntemi olduğu belli olur. Ancak kişiye özel saçta böyle bir durum yok” diye konuştu.