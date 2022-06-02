TBMM'de 'Covid-19'un Vücudumuza Etkileri Paneli'

TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda moderatörlüğünü Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Uzmanı Berkant Özpolat''ın yaptığı panele, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oben Baysan, Nöroloji Uzmanı Dr. Tuğra Yanık konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, Covid-19'un etkilerine ilişkin kendi alanlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Prof. Dr. Berkant Özpolat, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekerek, "Süreç boyunca aşı konusunda endişe duyan birçok vatandaşımız oldu. Onlara en güzel cevap sayıların bu düzeye düşmesidir. Aşılamanın ne kadar başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Covid-19 geçirenler birkaç haftada atlatıyor. Süreç bazen de çok uzuyor. Bilimsel olarak 3 ayı geçtiği zaman, Post Covid Sendromu gibi isimlendirilmeye başlandı" dedi.

SADECE AKCİĞERLERİ ETKİLEMİYOR

Covid-19'un sadece akciğerleri etkilemediğine dikkat çeken Özpolat, "Böbrekleri de, sinir sistemi, kalbi, damarları, bacak damarlarını da etkiliyor. 2 yıl süre içerisinde birçok bilimsel çalışma yapıldı" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ersin Günay, Covid-19 sonrası akciğerde yaşanabilecek sorunlara ilişkin "Covid-19 geçirsek de uzun zaman bazı semptomlar peşinden devam edebiliyor" dedi. Günay, Covid-19 sonrası semptomlarda uzama, solunum fonksiyonlarında yaşanan sorunları şöyle anlattı:

"Yorgunluk, nefes darlığı, bilişsel fonksiyon bozukluğu. İlk iyileşmeden sonra yeniden ortaya çıkabilir, dalgalanabilir. Genellikle günlük fonksiyonları etkiler. Uzamış semptomlar da yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, çarpıntı, görme bozuklukları, öksürük, koku kaybı, baş ağrısı, kas zayıflığı, ses kısıklığı, ses kalınlaşması, yaşam kalitesinde azalma, oksijen gereksinimi, depresyon, uyku bozuklukları, mide barsak problemleri, beyin sisi, post travmatik stres bozukluğu, saç dökülmesi ve tromboembolizm."

Nöroloji Uzmanı Dr. Tuğra Yanık, Covid-19 sonrasında nörolojik etkileri anlatarak, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç değişikliği, koku ve tat bozuklukları, halsizlik, inme ve nöbetler gibi komplikasyonların yaşandığını söyledi.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Covid-19 sonrası böbreklerde yaşanan sorunları ve tedavi yöntemlerini, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oben Baysan kalbe etkileri konusunda bilimsel verileri paylaştı.